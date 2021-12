Am heutigen Mittwoch, 08.12.2021, empfängt der FC Bayern München den FC Barcelona in der Champions League. Der Rekordmeister aus München ist sicherer Tabellenerster und kann befreit aufspielen. Für den FC Barcelona geht es um die Qualifikation in die KO-Phase der Königsklasse. Die Münchner Bayern werden den Katalanen sicherlich nichts schenken. Julian Nagelsmann muss weiterhin auf Joshua Kimmich verzichten, welcher sich in häuslicher Quarantäne befindet. Auch Marcel Sabitzer wird dem Bayern-Coach nicht zur Verfügung stehen. Neu-Barca-Coach Xavi Hernandez muss auf keine großen Namen verzichten und kann auf seine stärkste Elf zugreifen.

der Champions League Partie FC Bayern München vs. FC Barcelona aus? Hier findet ihr die voraussichtlichen Aufstellungen der Partie.

Champions League: FC Bayern vs. FC Barcelona – Uhrzeit, Anpfiff, Spielort, Schiedsrichter

Das Spiel der UEFA Champions League zwischen den FC Bayern und Barcelona findet am Mittwoch, den 08.12.2021 um 21:00 Uhr statt. Das Spiel wird in der Allianz-Arena in München ausgetragen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: FC Bayern München, FC Barcelona

FC Bayern München, FC Barcelona Wettbewerb: UEFA Champions League 2021/2022, Gruppe E

UEFA Champions League 2021/2022, Gruppe E Spieltag: 6

6 Datum und Uhrzeit: Mittwoch, 08.12.2021, 21:00 Uhr

Mittwoch, 08.12.2021, 21:00 Uhr Spielort: Allianz-Arena, München

Allianz-Arena, München Schiedsrichter: Ovidiu Alin Hategan (Rumänien)

FC Bayern Aufstellung heute: Kimmich und Sabitzer nicht dabei

Julian Nagelsmann muss weiterhin auf seinen Stammspieler Joshua Kimmich verzichten. Der auf Corona positiv getesteter deutsche Nationalspieler befindet sich in Quarantäne und steht deshalb dem FC Bayern München nicht zur Verfügung. Auch Marcel Sabitzer ist für Nagelsmann an diesem Champions League Abend keine Option. Der Österreicher kann aufgrund von Wadenproblemen nicht spielen.

FC Bayern München vs. Barcelona :Die voraussichtlichen Aufstellungen in der Champions League

„Schönen Gruß nach Lissabon, keine Sorge“, versicherte Nagelsmann, dass er seine aktuelle Bestformation aufbieten werde. Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Michael Cuisance, Marcel Sabitzer, Josip Stanisic und Eric Maxim Choupo-Moting fehlen allerdings.

Welche Spieler schicken die Trainer in das Champions League Spiel?

Die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern:

Tor: Neuer

Neuer Abwehr: Süle, Upamecano, Hernandez

Süle, Upamecano, Hernandez Mittelfeld: Tolisso, Roca, Gnabry, Müller, Musiala, Davies

Tolisso, Roca, Gnabry, Müller, Musiala, Davies Angriff: Lewandowski

Die voraussichtliche Aufstellung des FC Barcelona: