Heute wird es in der Champions League noch einmal spannend. Der VfL Wolfsburg empfängt am heutigen Mittwoch, den 08.12.2021, den OSC Lille. Am 6. Spieltag ist in Gruppe G noch alles offen, auch die Wölfe können als momentan Gruppenletzter (5 Punkte) noch die Tabellenspitze erreichen. Damit wäre die Mannschaft von Florian Kohfeldt der einzige deutsche Verein neben Rekordmeister FC Bayern, der ins Achtelfinale der Königsklasse einzieht. Voraussetzung ist ein heutiger Sieg gegen den französischen Meister, der aktuell bei acht Punkten steht. „Wir haben eine Riesenchance, es ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Spiele der jüngsten Vereinsgeschichte“, so der VfL-Trainer vor dem Spiel in der heimischen Volkswagen-Arena. Auf Grund des schlechteren Torverhältnisses reicht dem Bundesligisten kein Unentschieden um sich vor den FC Sevilla (6) und RB Salzburg (7) zu schieben. Damit ist der VfL Wolfsburg entweder direkt weiter oder komplett raus, eine Chance auf die Euopa League gibt es nicht.

VfL Wolfsburg gegen OSC Lille heute in der Champions League: Uhrzeit, Stadion, Anpfiff, Schiedsrichter

Die Partie am 6. Spieltag der Gruppenphase der Champions League zwischen dem VfL und Lille findet am Mittwoch, den 08.12.2021, statt. Anstoß ist um 21:00 Uhr. Das Spiel wird in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg ausgetragen und von einem italienischen Schiedsrichtergespann geleitet.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams :VfL Wolfsburg, OSC Lille

:VfL Wolfsburg, OSC Lille Wettbewerb : UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 6. Spieltag

: UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 6. Spieltag Datum und Uhrzeit : 08.12.2021, 21:00 Uhr

: 08.12.2021, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : Volkswagen-Arena, Wolfsburg

: Volkswagen-Arena, Wolfsburg Schiedsrichter : Orsato, Daniele (Italien)

: Orsato, Daniele (Italien) Assistenten : Giallatini, Alessandro und Preti, Fabiano (beide Italien)

: Giallatini, Alessandro und Preti, Fabiano (beide Italien) Vierter Offizieller : Doveri, Daniele (Italien)

: Doveri, Daniele (Italien) Video-Assistent : Irrati, Massimiliano (Italien)

: Irrati, Massimiliano (Italien) VAR-Assistent: San, Fedayi (Schweiz)

VfL Wolfsburg gegen OSC Lille heute live im TV und Stream: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen den Wölfen und OSV Lille wird nicht im kostenlos-empfangbaren Fernsehen übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Die exklusiven Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Streamingdienst DAZN gesichert. Auf DAZN wird das Spiel live und in voller Länge übertragen.

Weder auf Sky wird die Champions League heute live übertragen, noch auf Amazon Prime.

Alle Infos zur Übertragung Wolfsburg – Lille am 08.12.2021 um 21:00 Uhr:

Free-TV : -

: - Live-Stream : DAZN

: DAZN Pay-TV: DAZN 2 (Konferenz)

Champions League: Alle Infos zur Übertragung auf Amazon Prime und DAZN

Ab dieser Saison wird die Champions League auf DAZN und Amazon Prime übertragen. Sky hat keine Rechte mehr an der Übertragung von Live-Spielen aus der Königsklasse. Die exklusiven Übertragungsrechte am Spiel zwischen Wolfsburg gegen OSC hat sich DAZN gesichert.

Alle Infos zur Übertragung VfL vs. Lille auf DAZN im Überblick: