Getreu dem Motto „Gegensätze ziehen sich an“ wagt ProSieben mit „Beauty and the Nerd“ ein weiteres Mal ein alternatives Dating-Experiment. Nachdem 2013 die erste und 2020 die zweite Staffel der Show ausgestrahlt wurden, ist für das Jahr 2021 nun Staffel 3 geplant. Wie der Name bereits verrät, treffen in dem Format „Schönheiten“ auf „Nerds“. Die Kandidaten finden sich in Paaren zusammen und müssen gemeinsam Challenges bestehen. Auf die Nerds wartet ein Umstyling und für das Sieger-Paar gibt es ein sattes Preisgeld.

Sendetermine, Stream, Kandidaten – hier verraten wir euch alles, was jetzt schon zu Staffel 3 von „Beauty and the Nerd“ bekannt ist.

„Beauty and the Nerd“ 2021 – Worum geht es?

Bei „Beauty and the Nerd“ werden zu Beginn Paare aus jeweils einer „Schönheit“ und einem „Nerd“ gebildet. Die Couples verbringen mehrere Wochen gemeinsam den Alltag in einer traumhaften Kulisse. Bei verschiedenen Challenges lernen sich die Kandidaten näher kennen. Und das müssen sie auch, denn nur wer wirklich als Team zusammenarbeitet, kann sich gegen die Konkurrenz durchsetzen und „Beauty and the Nerd“ gewinnen. Auf das Siegerpaar wartet ein Preisgeld von 50.000 Euro.

„Beauty and the Nerd“ 2021 – Start, Sendetermine, Sendezeit

Momentan sind die Sendetermine von „Beauty and the Nerd“ 2021 noch nicht bekannt. ProSieben zeigt aber aktuell kurze TV-Trailer in denen von „demnächst“ die Rede ist.

Die letzte Staffel erstreckte sich über sechs Folgen, die immer donnerstags um 20:15 Uhr ausgestrahlt wurden. Daher ist es wahrscheinlich, dass auch Staffel 3 auf diesem Sendeplatz laufen wird.

„Beauty and the Nerd“ 2021: Stream und Wiederholung

Die neuen Folgen werden, wie auch bereits im Vorjahr, wieder in der Mediathek Joyn als Stream zur Verfügung stehen. Ebenso gibt es ganze Folgen auf der ProSieben-Homepage. Um die Wiederholung von Staffel 2 sehen zu können, müsst ihr euch jedoch anmelden.

„Beauty and the Nerd“ 2021 – Kandidaten

„Du bist ENTWEDER hübsch, attraktiv und bei den Themen Beauty und Fashion macht Dir keiner etwas vor? ODER Du kannst und weißt alles am Computer? Du siehst nicht aus wie ein Held, aber in Dir steckt das Potenzial dazu?“ – so lautete der Kandidatenaufruf zur Bewerbung von Staffel 3 von „Beauty and the Nerd“. Gesucht wurden Singles zwischen 18 und 30 Jahren. Welche Teilnehmer letztendlich ausgewählt wurden, ist allerdings noch nicht bekannt. Wir halten euch auf dem Laufenden.

„Beauty and the Nerd“ 2020 – Gewinner

An der zweiten Staffel nahmen 2020 insgesamt 17 Kandidaten teil, acht Nerds und neun Beautys. Im Finale standen die Paare Kim und Illya, Victoria und Sven sowie Annabel und Elias. Am Ende setzten sich Kim und Illya durch und gewann somit gemeinsam 50.000 Euro – eigentlich. Denn dann sorgte ein Betrugsvorwurf gegenüber Nerd Illya für Schlagzeilen. Die „Bild“ hatte aufgedeckt, dass der Student seine Teilnahme als Nerd an dem Format in seiner Schauspieler-Sedcard als „Rolle“ bezeichnet hat. Zudem soll er zu dem Zeitpunkt der Show nicht Single gewesen sein. Am Ende entschied sich ProSieben dazu, seinen Gewinnanteil von 25.000 Euro an die Arche zu spenden.