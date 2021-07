Auf ProSieben und Joyn startet schon bald wieder ein nerdig-schönes Abenteuer: Ab dem 5. August 2021 läuft Staffel 3 von „Beauty and the Nerd“. Mit dabei sind insgesamt acht selbstbewusste Beautys, die gemeinsam mit den Nerds der Show Teams bilden müssen. Nur wer gut zusammenarbeitet und sich gemeinsam beweist, hat die Chance auf 50.000 Euro.

Wer sind die Kandidatinnen von Staffel 3? Wir stellen euch die Frauen in dieser Übersicht vor.

„Beauty and the Nerd“ 2021: Das sind die Kandidatinnen

Acht Frauen wagen das außergewöhnliche TV-Abenteuer. Die Beautys von Staffel 3 sind zwischen 21 und 29 Jahre alt und kommen aus ganz Deutschland.

Alexandra

„Das Schlimmste, was mir passieren könnte, ist, keine Aufmerksamkeit zu bekommen“, stellt die 25-jährige Biologiestudentin Alexandra aus München klar. Tanzen ist ihre Leidenschaft, vor allem Pole Dancing hat es ihr angetan. Sie freut sich auf das Zusammenleben mit den Nerds und würde sich für sie sogar ungeschminkt zeigen.

Alexandra

© Foto: ProSieben

Cecilia

Cecilia kommt aus Düsseldorf. Das 25-jährige Model warnt: „Wer mit mir spielt, der spielt mit dem Feuer.“ Sport ist ihr Hobby: Tanzen, Joggen oder auch nur Spazieren mit dem Hund gehören fest in Cecilias Alltag. Sie sieht sich selbst als gute Motivatorin. Ob das auch bei ihrem Nerd klappt, wird sich zeigen.

Cecilia

© Foto: ProSieben

Helena

Helena ist 23 Jahre und kommt aus München: „Eine Beauty muss das Gesamtpaket mitbringen: Ich sehe nicht nur gut aus, sondern hab auch was im Köpfchen.“ Sie studiert soziale Arbeit und geht in ihrer Freizeit am liebsten shoppen. Sie möchte den Nerds in der Show gerne Selbstbewusstsein beibringen. Helena sagt über sich, dass sie eine sehr direkte Art hat, auf Ehrlichkeit wert legt und zielstrebig ist.

Helena

© Foto: ProSieben

Loreen

Loreen aus Ronnenberg sucht vor allem einen guten Zuhörer: „Ich rede viel und werde meinen Nerd wahrscheinlich auch nachts über Probleme oder Beauty-Themen vollquatschen.“ Die 21-Jährige ist Microblading Artist und Wimpern-Stylistin. Auch privat interessiert sie sich sehr für den perfekten Look. Loreen beschreibt sich als sehr spontane Person, als absolute Diva sowie als willensstark und freiheitsliebend.

Loreen

© Foto: ProSieben

Meike

Meike ist 29 Jahre alt und kommt aus Köln. Die Krankenschwester und Influencerin ist im TV längst keine Unbekannte mehr: Sie war schon Kandidatin bei „Bachelor“ und „Bachelor in Paradise“. Zuletzt nahm sie mit ihrem Partner an „Temptation Island“ teil. Jetzt will Meike bei „Beauty and the Nerd“ durchstarten. „Ich kann meinem Nerd das kölsche Grundgesetz beibringen und wie lange man nach Mallorca oder Dubai fliegt“, kündigt sie an.

Meike

© Foto: ProSieben

Mounia

Mounia aus Darmstadt hofft durch Natürlichkeit punkten zu können: „Andere Beautys sind künstlich, aber ich bin echt!“ Die 25-Jährige liebt teure und schnelle Autos. Passend dazu ist sie in einer Autovermietung tätig. Sich selbst bezeichnet sie als ehrgeizig mit einem „Tick zur Perfektion“. Ihre Hobbys sind Kochen, Fotoshootings, Instagram und Zeit mit ihren Freunden zu verbringen.

Mounia

© Foto: ProSieben

Ricarda

Die 28-jährige Ricarda ist Model und Influencerin aus Solingen: „Die Nerds bekommen wahrscheinlich erstmal einen Sonnenstich, dann sehen sie mich und denken: Das wird eine Aufgabe!“ Ricarda legt großen Wert auf ihr Styling. Wenn sie andere Frauen sieht, deren Look ihr gefällt, macht sie ihnen auch gerne Komplimente – denn ihr ist es wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen. Neid kann sie nicht ab. Ihrem Nerd-Partner möchte sie helfen, sein Selbstbewusstsein zu stärken.

Ricarda

© Foto: ProSieben

Wiktoria

Wiktoria ist 23 Jahre und Versicherungskauffrau aus Heinsberg: „Ich würde meinen Nerd immer aufbauen, wenn er mich braucht – schließlich wollen wir als Team gewinnen!“ Ihre Freunde bezeichnen sie Chaos-Queen. Sie selbst charakterisiert sich als herzlich, lieb und temperamentvoll. Sie geht gern ins Fitnessstudio, legt großen Wert auf Reinlichkeit und sie liebt ihre zwei Hunde und zwei Kaninchen.

Wiktoria

© Foto: ProSieben

„Beauty and the Nerd“ 2021: Das sind die Nerds

Wer sind die Nerds von „Beauty and the Nerd“ 2021? Sieben Männer und eine Frau wollen mithilfe der Beautys ein Umstyling und mehr Selbstbewusstsein gewinnen. Wer dabei ist, erfahrt ihr in diesem Artikel: