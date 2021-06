Der Sommer auf ProSieben wird nerdig-schön: Am 5. August 2021 startet die dritte Staffel von „Beauty and the Nerd“. In der erfolgreichen Reality-Show müssen sich die Kandidaten zu Paaren zusammenfinden – jeweils eine selbstbewusste Schönheit und ein zurückhaltender Einzelgänger. Nur wer am besten zusammenarbeitet, hat die Chance auf ein Umstyling und 50.000 Euro Preisgeld.

Mittlerweile hat der Sender die Nerds von Staffel 3 verkündet. Wer die Teilnehmer sind, erfahrt ihr in dieser Übersicht.

„Beauty and the Nerd“ 2021 Kandidaten: Das sind die Nerds

In der neuen Staffel wollen acht Nerds mithilfe der Beautys raus aus ihrem Einzelgänger-Dasein. Zocker, Programmierer oder Cosplayer – die Kandidaten sind wieder bunt gemischt. Alle Nerds von Staffel 3 seht ihr hier:

Cao

Cao ist 22 Jahre alt und kommt aus Sigmaringen. Über sich selbst sagt der Cosplayer: „Als Cosplayer bin ich vielleicht unschlagbar was Styling betrifft, aber privat bin ich da eine komplette Niete.“

Christian

Der 31-jährige Christian aus Augsburg ist Softwareentwickler. Sein Beweggrund in der Show mitzumachen? „Ich spreche fünf Programmiersprachen, aber bei Beautys finde ich keine Worte.“

Jeremy

Jeremy ist mit seinen gerade mal 18 Jahren das Nerd-Nesthäkchen. Mit Mode kennt sich der junge Mann aus Gingen an der Fils nicht aus: „Stundenlange Klamottensuche gibt es bei mir nicht. Kleidung ist einfach dazu da, damit einem warm ist und nicht zu kalt.“

Leonard

Der 25-jährige Leonard ist Zahlen-Jongleur aus Mainz. „Mit höherer Mathematik kenne ich mich aus, mit Frauen hingegen gar nicht“, so der Nerd.

Luca

„Meine Haare sind zwar bunt, doch auf Beautys wirke ich farblos“, erklärt der leidenschaftliche Zocker. Luca ist 21 Jahre alt und kommt aus Overath.

Markus

„Klar kann ich mir ein Umstyling gut vorstellen – solange die Haare lang bleiben dürfen!“, kündigt Markus aus Kiel an. Der 23-Jährige ist Sportstudent und Magic-Karten-Sammler.

Teresa

Der einzige weibliche Nerd der Staffel ist Teresa. Die 27-jährige Game-Testerin aus Würzburg hat ein außergewöhnliches Hobby: „Ich liebe es zu singen – am liebsten auf Elbisch!“

Volker

Volker ist großer Anime-Fan. „Beautys kenne ich bisher nur von den Postern an der Wand in meinem Zimmer“, so der 27-Jährige aus Rottendorf.