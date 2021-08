„Beauty and the Nerd“ 2021 geht am Donnerstag, 26.08.2021, mit Folge 4 auf ProSieben weiter. In der Show helfen selbstbewusste Schönheiten unsicheren Nerds dabei, aus ihrem zurückgezogenen Dasein auszubrechen. Sie müssen Paare bilden und Challenges gemeinsam meistern. Nur wer zusammen am besten funktioniert, gewinnt am Ende das Preisgeld von 50.000 Euro.

Für die Nerds geht es außerdem um ein Umstyling. In Folge 4 sind die ersten beiden Kandidaten an der Reihe. Wer ist aktuell noch dabei? Wer ist rausgeflogen? Das erfahrt ihr in dieser Übersicht.

„Beauty and the Nerds“: Die Kandidaten in Folge 4

In Folge 4 am Donnerstag, 26.08.2021 kämpfen nur noch fünf Beauty-Nerd-Paare um den Sieg der dritten Staffel. Wer mit wem ein Team bildet, seht ihr hier.

Cao & Luisa

Nachdem seine erste Beauty Alexandra die Show freiwillig verlassen hat, kämpft Nerd Cao an der Seite von Luisa um den Sieg. „Luisa ist ein sehr netter und offener Mensch und optisch ist sie einfach eine Bombe“, lobt er seine Beauty. Diese hat ebenfalls einen positiven ersten Eindruck von ihrem Nerd: „Ich finde Cao echt süß. Das wird bestimmt eine geile Zeit.“

Cao & Luisa

© Foto: ProSieben

Jeremy & Ricarda

Nerd Jeremy setzt ganz auf Teamwork mit Beauty-Partnerin Ricarda: „Ich tue das Beste, um meine Beauty nicht zu enttäuschen und ich hoffe auch, dass sie mich nicht enttäuschen wird.“ Ob das gelingt, wird sich schon bald zeigen.

Jeremy & Ricarda

© Foto: ProSieben

Luca & Wiktoria

Wiktoria hat direkt eine emotionale Verbindung zu Nerd Luca aufgebaut. „Ich liebe Luca jetzt schon. Er hätte andere haben können, aber er wollte mich.“ Ob die Partnerschaft vom gemeinsamen Sieg gekrönt wird?

Luca & Wiktoria

© Foto: ProSieben

Markus & Cecilia

Cecilia war bereits beim Einzug von Nerd Markus begeistert: „Ich hatte sofort in meinem Kopf: Alles klar, der ist es!“ Etwas, das Markus zu schätzen weiß: „Meine Beauty Cecilia hat sich trotz meiner abweisenden Verhaltensweise dazu durchgerungen, sich mir anzunehmen und das würde ich ihr gerne vergelten, indem ich mich auch ihr annehme.“

Markus & Cecilia

© Foto: ProSieben

Teresa & Julien

Beauty Julien gab sich beim gemeinsamen Überraschungseinzug mit Nerd-Partnerin Teresa siegessicher: „Buongiorno! Die Gewinner sind heute angekommen!“ Die Chemie zwischen ihnen scheint zumindest schon mal zu stimmen: „Wir haben einen guten Draht zueinander und kommen echt gut miteinander klar“, findet Teresa.

Teresa & Julien

© Foto: ProSieben

„Beauty and the Nerd“: Wer ist raus?

Seit Beginn an müssen Paare oder auch einzelne Kandidaten die Show verlassen. Bislang ist sogar eine Beauty freiwillig ausgestiegen. Wer alles raus ist, seht ihr hier:

Leonard und Loreen – raus in Folge 3

Christian und Meike – raus in Folge 2

Alexandra – raus in Folge 2 (freiwillig)

Mounia – raus in Folge 1 (nach Beauty-Tausch)

Volker und Helena – raus in Folge 1

„Beauty and the Nerd“ 2021: Alle Kandidaten im Überblick

