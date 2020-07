Deutschlands berühmtester Partnerschafts-Intensivkurs geht zu Ende: Am Donnerstag, 9. Juli 2020, findet das große Finale von „Beauty and the Nerd“ statt.

In der letzten Folge von Staffel 2 müssen die drei Finalisten-Paare zeigen, wie gut sie in den vergangenen fünf Wochen zusammengewachsen sind.

„Beauty and the Nerd“: Das sind die Finalisten

Von den ursprünglichen Kandidaten sind nur noch drei „Beauty and the Nerd“-Paare übrig, die weiter auf den Sieg und das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro hoffen dürfen.

Kim (19, Birkenheide) und Illya (21, Aldenhoven bei Jülich)

Victoria (22, Lienz in Österreich) und Sven (24, Isselburg bei Bocholt)

Annabel (32, Neuss) und Elias (24, Freital bei Dresden)

Was die Kandidaten im Finale erwartet

Rutschpartie wird alles andere als ein Kinderspiel. Ein letztes Mal stellen sich die Beautys und ihre Nerds gemeinsam den Herausforderungen - und da wird es unter anderem nass! Die Paare müssen einen Wasserrutschen-Hügel überqueren und diesewird alles andere als ein Kinderspiel.

So kurz vor dem Ziel will natürlich keiner scheitern. Annabel will gemeinsam mit ihrem Nerd Elias punkten: „Es geht jetzt um alles und deswegen werden wir auch alles geben.“ Auch Sven glaubt fest daran, dass er es gemeinsam mit Victoria schaffen kann: „Irgendwer muss die Villa heute verlassen, keine Frage. Aber es werden nicht Victoria und ich sein.“

Während die anderen den Sieg schon in greifbarer Nähe sehen, kommen bei Beauty-Küken Kim erste Versagensängste: „Mein totales Horrorszenario wäre jetzt natürlich, wenn wir gehen müssten. Dann würde eine kleine Welt für mich zusammenbrechen und für Illya auch.“

Wer kann in der finalen Challenge punkten und wer scheitert auf der letzten Etappe? Das zeigt sich am Donnerstagabend um 20:15 Uhr auf ProSieben.

„Beauty and the Nerd: Das Wiedersehen“ nach dem Finale

Im Anschluss an die finale Folge treffen um 22:35 Uhr alle Teilnehmer wieder aufeinander. In „Beauty and the Nerd: Das Wiedersehen“ lassen die Beautys und Nerds gemeinsam mit Moderator Christian Düren die vergangenen Wochen Revue passieren.

Da dürfte es bei so manchem Kandidaten Gesprächsbedarf geben - denn nicht alle sind im Guten auseinander.

Youtube Kurz vor dem Finale: Hinterlistige Nominierung?

„Beauty and the Nerd“ auf Joyn: Alle Folgen nachschauen

Auf Joyn sind alle Folgen online verfügbar. Dafür ist kein Plus-Account notwendig. Folge verpasst? Kein Problem.Dafür ist kein Plus-Account notwendig.

Wer allerdings lieber ohne Werbung schaut, kann das Angebot einen Monat lang kostenlos testen. Danach kostet das Abo 6,99 Euro pro Monat.