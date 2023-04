Der Countdown beiauf RTL läuft: Am Mittwoch, 26.04.2023, waren innur noch vier Kandidatinnen im Rennen um David Jacksons Herz. Diein Rio de Janeiro sollten Klarheit bringen, mit wem sich der Rosenkavalier wirklich eine gemeinsame Zukunft vorstellen kann. Doch wenn man sich die Folge so anschaute, konnte man meinen, diese Klarheit hatte der „Bachelor“ schon längst.Das gab David im Interview nach dem Einzeldate sogar zu...

Aber schön von vorn: Das erste Dreamdate verbrachte der Stuttgarter mit Angelina Utzeri . Die beiden erlebten Rio vom Wasser aus und schipperten mit einer Yacht an der Copacabana entlang. Viel davon sahen sie allerdings nicht, denn sie hatten von der ersten Sekunde an. Gut, treue Zuschauer dürfte das jetzt nicht überraschen. Schließlich gehört die Albstädterin, die bereits einmal bei „Take Me Out“ ihren Traummann suchte , quasi von Anfang an zu den Favoritinnen.