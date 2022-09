In der Datingshow „Are You The One - Reality Stars in Love“ 2022 geht für die prominenten Singles auf RTL Plus die Suche nach ihrem „Perfect Match“ weiter. Die bekannten Teilnehmer hoffen auch in der neuen Doppelfolge auf die ganz große Liebe. Die Kandidaten der Show sind alle bereits aus diversen TV-Formaten bekannt. Sie haben alle keine Lust mehr auf ihren Single-Status und wollen das nun in der Villa auf Paros ändern. Für die Kandidaten wird es sowohl beim Date als auch in der Match-Box so richtig spannend.

Von der „Bachelor“-Kandidatin über den „Love Island“-Teilnehmer hin zu den „Are You The One“-Erfahrenen – insgesamt 21 Männer und Frauen erhalten eine zweite Chance. Wer ist dabei? Wir stellen euch die Kandidaten samt Bilder in der Übersicht vor.

„Are You The One“ VIP-Staffel 2022: Welche Promis sind dabei?

Wer bei „Are You The One – Reality Stars in Love“ nach seinem „Perfect Match“ sucht, ist in der TV-Welt nicht unbekannt. Die Sendung bietet prominenten Kandidaten eine zweite Chance, die bereits aus anderen (Dating)-Formaten bekannt sind. Wer ist dabei? Hier eine Übersicht der VIP-Teilnehmer von Staffel 2:

Das sind die Kandidaten von „Are You The One – Reality Stars in Love“ 2022

Doch woher kennt man die 10 Frauen und 11 Männer bei „Are You The One – Reality-Stars in Love“? In welchen Formaten waren sie bereits zu sehen? Wir stellen euch die Promis samt Infos und Bilder in einem Überblick vor.

Cecilia Asoro

Cecilia Asoro kennt sich nicht nur mit der Suche nach dem richtigen Partner im TV aus, sie hat auch schon in anderen Reality-Formaten Erfahrung gesammelt. Die 26-Jährige aus Düsseldorf arbeitet im „normalen Leben“ als Assistenz für körperlich beeinträchtige Menschen. Wenn Cecilia eine Sache gut kann, dann ist es sich in Sachen hineinsteigern und ihren Verstand dabei schlagartig ausschalten. Auch in der Liebe wird sie oft von ihren Emotionen überrollt und regelrecht ferngesteuert.

Bisherige Formate:

Prominent getrennt (2022)

Beauty & the Nerd (2021)

Der Bachelor (2019)

Take me Out (2018)

Germany's Next Topmodel (2016)

Cecilia Asoro

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Karina Bauer

Seit sieben Jahren ist Karina Bauer aus Reichshof bereits Single. Die Angestellte in der Logistikbranche ist 27 Jahre alt und sagt von sich selbst, dass sie schnell Gefühle aufbauen kann, wenn ihr jemand gefällt. Generell kommt sie mit Männern oft besser klar als mit Frauen, da sie in ihren Augen einfacher gestrickt sind.

Bisheriges Format:

Beauty and the Nerd (2020)

Karina Bauer

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Lukas Berghof

Lukas Berghof ist 30 Jahre alt, arbeitet als Industriemechaniker und Model und wohnt in Bodelshausen. Er widmet sich gerne den schönen Dingen im Leben wie wandern, Fotografie, Körperkunst – und „ohne eingebildet zu klingen, aber ich habe immer super hotte Frauen. Ich schaue schon sehr aufs Äußere“, gibt er zu. Mittlerweile möchte er aber auch etwas mehr auf den Charakter achten, denn da war er in der Vergangenheit oft etwas zu nachlässig und hat sich blenden lassen.

Bisherige Formate:

Temptation Island VIP (2021)

Take me Out XXL (2021)

Lukas Berghof

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Isabelle Brauneis

Die 29-jährige Isabelle Brauneis arbeitet als Fitnesstrainerin in Taufkirchen und ist bereits mit „Are You The One?“ vertraut. 2022 zeigte sie damals schon, dass sie sehr offen und selbstbewusst ist und gar kein Problem damit hat, über intimere Themen zu sprechen. Kombiniert mit ihrem Aussehen und ihrer Vorliebe für sexy Kleidung würden Männer dann oft nur an „das Eine“ denken, wenn sie sie kennenlernen. Ihr Stempel, ein „Sexobjekt“ zu sein, verletzt sie und wird ihr nicht gerecht.

Bisheriges Format:

Are You The One? (2022)

Isabelle Brauneis

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Maurice Dziwak

Maurice Dziwak aus Oberhausen ist 23 Jahre alt, studiert und arbeitet als Barkeeper. Er ist ein echter Familienmensch und hört gerne auf sein Herz. Bisher hatte er aber nur Pech mit den Frauen. Dabei wünscht er sich einfach nur eine Frau, die mit ihm durch dick und dünn geht und immer für ihn da ist.

Bisheriges Format:

Love Island (2020)

Maurice Dziwak

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Amadu Effendi Coulibaly

Schon zweimal begab sich Amadu Effendi Coulibaly aus Köln im Fernsehen auf die Suche nach der richtigen Partnerin. Er ist 25 Jahre alt und Musiker. Nicht nur als solcher ist er schon weit rumgekommen. Wie er selbst sagt, ist Flirten für ihn eine reizvolle Challenge, in der er sich gerne selbst herausfordert, indem er sich immer die schönste Frau im Club aussucht. „Ich bin ein kleiner Analytiker, was Frauen angeht. Ich weiß schnell, welche Knöpfe ich drücken muss, um Erfolg zu haben“, sagt er.

Bisherige Formate:

Love Island (2021)

Take Me Out (2021)

Amadu Effendi Coulibaly

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Martin Fuhsy

Fitness-Onlinecoach Martin Fushy aus Gütersloh möchte alle mit seiner offenen und fröhlichen Art anstekcne. Der 30-Jährige will alle motivieren, die Zeit vor Ort intensiv zu nutzen und zu genießen – so eine Erfahrung bekommen sie schließlich nicht jeden Tag. Wenn er jetzt noch eine gleichgesinnte Frau findet, die ihn versteht und – ohne genervt zu sein – Fotos von ihm macht, wäre sein Glück mehr als nur perfekt.

Bisheriges Format:

Love Island (2021)

Martin Fuhsy

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Pharrell Harrell

Auch Pharrell Harrell dürfte den Reality-TV-Fans bereits ein Begriff sein. Der 31-jährige Koordinator aus Xanten ist bekannt dafür, dass er jedem seine Meinung ins Gesicht sagt. Seine bisherigen Beziehungen scheiterten immer an Eifersucht seitens der Frauen, weil sie mit seinem lebhaften und offenen Charakter nicht klargekommen seien.

Bisherige Formate:

Die Bachelorette Schweiz (2021)

Temptation Island VIP (2020)

Köln 50667 (2019)

Pharrell Harrell

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Anna Iffländer

Influencerin Anna Iffländer aus Dortmund begibt sich ebenfalls in ein weiteres Dating-Format. Die 26-Jährige hatte sich bei „Love Island“ Hals über Kopf in Kandidat Marc Zimmermann verliebt. Doch eigentlich ist sie viel offener und frecher, als es im TV gezeigt wurde. Anna ist eine Partymaus und liebt es vor allem, auf dem Ballermann ordentlich abzufeiern. Für ihre Zukunft wünscht sie sich, sesshaft zu werden und eine Familie zu gründen.

Bisherige Formate:

Ex on the Beach (2022)

Love Island (2020)

Anna Iffländer

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Gina Kapala

Influencerin Gina Kapala aus Duisburg zeigte bereits in anderen Dating-Shows, dass sie gerne mit ihren Reizen spielt. Die 24-Jährige verfolgt das Ziel, im Leben erfolgreich zu sein und sucht nach einem Partner, der genauso gepolt ist. Außerdem möchte Gina unabhängig sein und legt deshalb auch großen Wert auf finanzielle Absicherung. Sie sehnt sich nach einer Beziehung, die ihr Leben bereichert. Tut sie das nicht, zieht sie schnell weiter.

Bisherige Formate:

Ex on the Beach (2022)

Reality Shore (2021)

Temptation Island (2021)

Gina Kapala

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Calvin Kleinen

Mittlerweile hat Calvin Kleinen in der Welt des Trash-TV einen festen Platz. Der 30-Jährige ist Rapper und kommt aus Aachen. In den letzten Jahren wurde er durch seine Teilnahme an den verschiedensten Formaten zu einem echten Realitystar. Dass er nicht treu sein kann, hat sich bei ihm mittlerweile zu einem Running Gag entwickelt – das hilft ihm aber auch nicht dabei, tatsächlich die große Liebe zu finden. Calvin hat generell ein Faible für alle Frauen, vor allem, wenn sie Weiblichkeit ausstrahle und selbstbewusst sind. Er möchte das Gefühl haben die Nummer eins zu sein. Was ihm jedoch am allerwichtigsten ist, ist, dass seine Traumfrau ein gutes Herz hat.

Bisherige Formate:

Calvin Kleinen

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Luisa Krappmann

Influencerin Luisa Krappmann gehört mit ihren 20 Jahren zu den jüngsten Kandidaten der 2. Staffel. Sie kommt aus Pettstadt und hat schon in anderen TV-Formaten Erfahrung gesammelt. Mit ihrer Bisexualität geht sie sehr offen um und mag außerdem Affären und Freundschaft Plus. Sie sei kein Typ für One-Night-Stands und trifft Leute im besten Fall gerne wieder. Der Partner an ihrer Seite soll „das gewisse Etwas“ haben, anders sein und ein Partylöwe mit einer weichen Seite.

Bisherige Formate:

Beauty and the Nerd (2021)

Temptation Island (2021)

Paradise Hotel (2020)

Luisa Krappmann

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Fabio De Pasquale

Fabio De Pasquale ist 27 Jahre alt und arbeitet als Fitnesstrainer in Berlin. Seine Freiheit liegt ihm sehr am Herzen und er lebt sein Leben ohne Hemmungen. Treue ist für Fabio ein dehnbarer Begriff. Er ist ein großer Fan von offenen Beziehungen, weil er findet, dass man sowieso nicht sein Leben lang mit nur einer Person intim werden kann.

Bisherige Formate:

Couple Challenge (2021)

Temptation Island (2021)

Fabio De Pasquale

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Celina Pop

Die 23-jährige Celina Pop arbeitet als Verkäuferin im Einzelhandel und lebt in Nürnberg. Sie ist stolz darauf, dass sie sich von anderen Frauen abhebt und findet, sie sei natürlicher und authentischer als die meisten. Bisher hat sie es nie ein ganzes Jahr mit einem Partner ausgehalten. Sie fährt sofort die Krallen aus, wenn ihr etwas oder jemand nicht passt. Sie faucht Frauen an, die ihr den Mann streitig machen wollen und kann sich nur schwer von alleine beruhigen.

Bisheriges Format:

Ex on the Beach (2021)

Celina Pop

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Ricarda Raatz

Ricarda Raatz ist 29 Jahre alt, kommt aus Solingen und ist als Influencerin bekannt – zudem durch ihre Teilnahme in TV-Formaten. „Ich weiß meine Reize schon ganz genau einzusetzen“, kündigt sie an. Ansprechen muss sie Männer deshalb auch nie, die Herren kommen automatisch auf sie zu. Sie erwartet aber, dass der Mann sich wirklich um sie bemüht und ernsthaftes Interesse zeigt. Ricarda wünscht sich einen liebevollen Partner, der ihr den Halt und die Geborgenheit geben kann, die sie braucht und sie zu schätzen weiß.

Bisherige Formate:

Beauty & the Nerd (2019)

Shopping Queen (2020)

Love Island (2019)

Ricarda Raatz

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Zoe Saip

Auch Influencerin und Model Zoe Saip begibt sich auf die Suche nach ihrem „Perfect Match“. Die und ist längst keine Unbekannte mehr in der Reality-TV-Welt. Nicht selten verbindet man sie da mit ihrer temperamentvollen Art. Doch sie sagt von sich selbst, dass sie viel an sich gearbeitet habe. Trotzdem gibt sie zu, weiterhin kein einfacher Mensch zu sein. Ihre Familie, Freunde und Karriere sind das Wichtigste in ihrem Leben – da würde sie sich nie von einem Mann beeinflussen lassen, und auch Sport hat einen hohen Stellenwert in ihrem Leben.

Bisherige Formate:

Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow (2021)

Prominent und obdachlos (2021)

Kampf der Realitystars (2021)

Germany‘s Next Topmodel (2018)

Zoe Saip

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Max Schnabel

Max Schnabel ist 24 Jahre alt und arbeitet als Fahrschullehrer. Der Stuttgarter kostet sein Singleleben aktuell zwar ziemlich aus, doch mag er es auch, in einer Beziehung zu sein. In den letzten vier Jahren hat er einige Frauen über einen längeren Zeitraum gedatet. Er kann schnell Gefühle aufbauen, an seine Traumfrau fürs Leben stellt er jedoch sehr hohe Ansprüche.

Bisherige Formate:

Take Me Out (2022)

Date or Drop (2021)

Ex on the Beach (2020)

Temptation Island (2020)

Max Schnabel

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Michael Schüler

Noch vor kurzem ging es für Michael Schüler mit Ex Denise Bröhl zur „Couple Challenge“. Nun nimmt der 24-Jährige aus Leudersdorf als Single in einem TV-Format teil. Micha ist ehemaliger Profifußballer und deshalb etwas anders aufgewachsen als viele andere. Seine Kindheit und Jugend hat er hauptsächlich dem Sport gewidmet. Sein Traum ist es, eine schöne Frau zu finden, mit der er sein Leben teilen und eine harmonische, liebevolle Beziehung führen kann.

Bisherige Formate:

Couple Challenge (2022)

Mein Date, mein bester Freund und Ich (2021)

Michael Schüler

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Franziska Temme

Franziska Temme mag den „Blondinen-Stempel“ gar nicht. Das betonte die 27-jährige Erzieherin aus Kassel bereits bei ihrer Teilnahme an „Der Bachelor“. Sie beschreibt sich selbst als verpeilt, ein wenig naiv, viel zu lieb und selbstlos und sie redet oft, ohne viel nachzudenken. Dass sie deshalb oft für ein „Dummchen“ gehalten wird, nervt sie ungemein. Gerne hätte sie einen Partner, der ihren Familiensinn teilt und tierlieb ist. Trotzdem reizen sie Bad Boys am meisten, die etwas Dominates ausstrahlen, aber trotzdem anständig und loyal sind.

Bisheriges Format:

Der Bachelor (2022)

Franziska Temme

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Luca Wetzel

Luca Wetzel ist 25 Jahre alt und arbeitet als Personal Trainer in Geestland. Single ist er bereits seit sieben Jahren und schiebt es auf seine sehr hohen Ansprüche. Er hat eine hohe Meinung von sich selbst und ist überzeugt davon, dass seine Vorstellungen von seiner Partnerin angemessen sind. Da er oft viel Zeit im Ausland verbringt, wäre auch eine Fernbeziehung kein Problem für ihn. Mittlerweile fühlt er sich bereit für eine Beziehung und hat auch den Wunsch, irgendwann eine Familie zu gründen.

Bisheriges Format:

Love Island (2020)

Luca Wetzel

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Felix Kaufels

Der 25-jährige Felix Kaufels ist, wenn er nicht gerade im Reality-TV zu sehen ist, Technikums-Mitarbeiter in Gelsenkirchen. Der Kinderkampfsport-Trainer wird ab Folge 10 als Nachrücker in der Villa für Schwung sorgen. Felix ist seit etwa einem Jahr Single und hat bisher vier feste Beziehungen geführt. Die Richtige war allerdings noch nicht dabei. Am liebsten spricht er Frauen persönlich an, auf der Straße hat er immer Erfolg. Ob das in Griechenland auch so gut klappt, wird sich zeigen…

Bisheriges Format:

Temptation Island (2022)