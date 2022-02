Zum dritten Mal treten im März sieben Paare in der RTL-Show „Couple Challenge“ um das Preisgeld von bis zu 100.000 Euro an. Die Kandidaten erwischt es in Staffel 3 eiskalt, denn die Show findet in Finnland statt mit Temperaturen bis zu -40 Grad Celsius.

Wer ist das stärkste Team? Diese Frage wird in der Show „Couple Challenge“ 2022 auf RTL Plus geklärt. Die Teilnehmer, bestehend aus Freunde-Teams und Liebespaaren, treten in Duos an und müssen sich in verschiedenen Challegenes beweisen. Das stellt die Beziehungen und Freundschaften der Kandidaten gehörig auf die Probe.

Wer nimmt an der TV-Herausforderung teil? Hier findet ihr alle Kandidaten samt Bilder im Überblick.

Die Teilnehmer von „Couple Challenge“ 2022 im Überblick

Wer sind die sieben Paare, die die eiskalte Herausforderung in Finnland wagen? Hier seht ihr die Kandidaten im Überblick:

Wer wagt die TV-Herausforderung von RTL? Wir stellen euch die Kandidaten von „Couple Challenge“ 2022 samt Bilder im Überblick vor. Unter den Teams befinden sich sowohl Liebespaare, als auch Geschwister und Freunde, die miteinander antreten.

Calvin Kleinen und Marvin Kleinen

Calvin Kleinen und Marvin Kleinen sind das einzige Geschwister-Couple in Staffel 3. „Mein Bruder und ich machen halt immer Faxen“, verriet Marvin gegenüber RTL. Die Brüder treten nicht nur in der Show gemeinsam an, sondern arbeiten auch zusammen in einem Telekommunikationsunternehmen in Aachen. Im Gegensatz zu seinem Bruder hat Calvin Kleinen in der Vergangenheit bereits TV-Erfahrung sammeln können. Er ist vor allem bekannt durch seine Teilnahme an „Temptation Island“ sowie „Temptation Island VIP“ und war für das ein oder andere gebrochene Herz verantwortlich. Ob sich das bei „Couple Challenge“ 2022 wiederholen wird? „Wenn ein paar heiße Ladys am Start sind, gehen wir in die Sauna“, so Calvin im RTL-Interview.

Calvin und Marvin Kleinen treten als Geschwister-Paar bei „Couple Challenge“ 2022 an.

© Foto: RTL / Frank Beer

Victoria Lukac und Laura Lettgen

Victoria Lukac und Laura Lettgen bilden eines der Freunde-Couples im Camp. Die Freundinnen verdienen beide ihr Geld als Influencerinnen. Bei den Dreharbeiten zu „Are You The One?“ haben sie sich kennengelernt und nehmen nun gemeinsam an „Couple Challenge“ 2022 teil. „Ich habe richtig Angst, dass meine Silikon-Implantate bei der Kälte platzen“, verriet Laura Lettgen im RTL-Interview. Vor ihrer TV- und Influencer-Karriere war Victoria Leistungsschwimmerin mit dem großen Lebenziel einmal reich zu werden. „Diejenigen, die das Geld verlieren, werden als erstes rausgewählt“, ist sich Victoria Lukac sicher.

Die Freundinnen Victoria Lukac und Laura Lettgen nehmen an der „Couple Challenge“ 2022 teil.

© Foto: RTL / Frank Beer

Antonia Hemmer und Patrick Romer

Antonia Hemmer und Patrick Romer treten als Liebespaar in der „Couple Challenge“ 2022 an. Und Antonia geht mutig in das Format: „Ich glaube Patrick ist der schlauste, der jemals bei so einem Format mitgemacht hat“. Der Jungbauer Patrick lernte seine Freundin Antonia bei „Bauer sucht Frau“ kennen und lieben. Und obwohl die gelernte Kosmetikerin die Hofwoche in Konstanz frühzeitig abgebrochen hat, endete das emotionale Abenteuer für beide mit einem Happy-End. Mittlerweile führen die beiden Turteltauben seit einem dreiviertel Jahr eine Beziehung.

Das Liebespaar Antonia Hemmer und Patrick Romer wagen die TV-Herausforderung „Couple Challenge“ auf RTL-Plus.

© Foto: RTL / Frank Beer

Denise Magdalena Bröhl und Michael Schüler

Denise Magdalena Bröhl und Michael Schüler bilden eines der Pärchen-Couples in Finnland. Michael Schüler ist Fußballer beim SG Scheifel und durfte 2021 bei „Mein Date“ bereits TV-Erfahrung sammeln. Doch seine Herzdame hat er in der Show nicht gefunden, kurze Zeit später lernte er Denise auf einer Party kennen und es war Liebe auf den ersten Blick. „Denise ist manchmal lauter als ich. Hunde, die bellen, beißen nicht“, erzählte Michael im RTL-Interview.

Das Liebespaar Denise Magdalena Bröhl und Michael Schüler möchte die 100.000 Euro bei „Couple Challenge“ 2022 gewinnen.

© Foto: RTL / Frank Beer

Tommy Pedroni und Sandra Sicora

Tommy Pedroni und Sandra Sicora haben sich bei „Ex on the Beach“ kennengelernt. Obwohl sich Tommy seiner Gefühle anfangs nicht so sicher war, sprang der Funke bei Sandra schon sehr früh über. Nachdem sie die Show verlassen musste, suchte sich Tommy Trost bei Vanessa. Nach ihrer überraschenden Rückkehr fiel seine Wahl letztendlich doch auf Sandra. Anschließend nahm Tommy an „Are you the One – Realitystars in Love“ teil und hatte Interesse an Teilnehmerin Melina. Doch nach der Show zog es ihn zurück in die Arme von Sandra. Seitdem führen die beiden eine glückliche Beziehung. „Wir könnten das Couple sein, von denen alle sagen: ‚Die sind echt gut‘“, glaubt Tommy.

Tommy Pedroni und Sandra Sicora nehmen an „Couple Challenge“ 2022 teil.

© Foto: RTL / Frank Beer

Olivia Conrad und Georgia Apostolou

Olivia Conrad und Georgia Apostolou nehmen als eines der Freunde-Teams an „Couple Challenge“ 2022 teil. „Ich werde mich für Geld nicht kaputt machen. Da nehme ich lieber meine eigene Gage und hau‘ ab“, erzählte Georgia im RTL-Interview. Kennengelernt haben sich die beiden in Staffel 1 von „Ex on the Beach“. Die Freundinnen sind beide richtige Skandalnudeln und nehmen kein Blatt vor den Mund. Georgia hat in der Vergangenheit mit freizügigem Content auf „Only Fans“ auf sich aufmerksam gemacht. Auf Twitter war ihr Content für jeden zugänglich. Olivia ist Rapperin, ihr aktueller Song „Sektor“ wurde Ende September veröffentlicht. Neben ihrer Musik-Karriere gibt sie außerdem Tanzstunden.

Die Freundinnen Olivia Conrad und Georgia Apostolou kämpfen bei „Couple Challenge“ 2022 um 100.000 Euro.

© Foto: RTL / Frank Beer

Arielle Rippegather und Didi Veron

Das Liebespaar Arielle Rippegather und Didi Veron sind eines der Pärchen-Teams bei „Couple Challenge“ 2022. Arielle Rippegather wurde als Marco geboren und ist Trans. Schon im Kindesalter wollte Arielle aussehen wie eine Frau, im März 2021 erfüllte sie sich ihren Traum und unterzog sich einer Geschlechtsumwandlung. Mittlerweile fühlt sie sich sehr wohl in ihrem Körper und zeigt das auch. Ihre beste Freundin Micaela Schäfer unterstützt sie auf ihrer Reise in ihrem neuen Leben. Doch auch schon als Marco war sie sehr extravagant und trat leicht bekleidet bei „Deutschland sucht den Superstar“ und „Das Supertalent“ auf. Nach ihrer Geschlechtsumwandlung hat Arielle ihre große Liebe Didi online kennengelernt. Der damalige Kandidat von „Claudias House of Love“ bringt vier Kinder in die Beziehung mit.