„Zu zweit ist man stärker“ – das ist das Motto der RTL-Show „Couple Challenge“. Nach den erfolgreichen ersten beiden Staffeln steht 2022 jetzt Staffel 3 in den Startlöchern. In dem Format treten sogenannte Couples bestehend aus Freunde-Teams und Liebespaaren in verschiedenen Spielen und Challenges an, um sich als Team zu beweisen. Dabei stellen sie ihre Freundschaft oder Beziehung die Probe. Am Ende winkt dem Gewinner-Paar eine Prämie von bis zu 100.000 Euro.

Wann werden die Folgen von „Couple Challenge“ 2022 auf RTL Plus bzw. TVNow veröffentlicht? Sendetermine, Stream, ganze Folgen und Co. – alle Infos zur Ausstrahlung im Überblick.

„Couple Challenge“ 2022: Start und Sendetermine von Staffel 3

Der Startschuss für Staffel 3 von „Couple Challenge“ fällt am Donnerstag, 03.03.2022, auf RTL Plus. Insgesamt wird es zehn Folgen geben. In einem wöchentlichen Rhythmus wird jeden Donnerstag eine neue Folge veröffentlicht.

Die Sendetermine auf RTL Plus:

Folge 1: 03.03.2022

Folge 2: 10.03.2022

Folge 3: 17.03.2022

Folge 4: 24.03.2022

Folge 5: 31.03.2022

Folge 6: 07.04.2022

Folge 7: 14.04.2022

Folge 8: 21.04.2022

Folge 9: 28.04.2022

Folge 10: 05.05.2022

Die Show steht leider nicht kostenlos zur Verfügung. Um „Couple Challenge“ 2022 zu sehen, ist ein Premium-Account beim Streamingdienst RTL Plus notwendig. Das Abo kostet monatlich 4,99 Euro. Der erste Monat ist gratis und das Abo ist monatlich kündbar.

„Couple Challenge“ 2022: Worum geht es?

In der Reality-Show treten insgesamt sieben Couples, bestehend aus Liebespaaren und Freunde-Teams, gegeneinander an. Die Teilnehmer müssen sich über einen bestimmten Zeitraum verschiedenen Herausforderungen stellen und werden dabei die ganze Zeit von Kameras beobachtet.

Die Kandidaten verbringen in Finnland gemeinsam Tag und Nacht. Sie schlafen zusammen in einer Lodge und müssen versuchen einen Mittelweg im Umgang miteinander zu finden. Denn schließlich sind die Teilnehmer Teamkameraden, Mitbewohner und auch harte Konkurrenten. Am Ende kann schließlich nur ein Pärchen das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro mit nach Hause nehmen. Macht jedoch die Gruppe oder auch ein einzelnes Pärchen einen Fehler, werden Beträge von der Gewinnsumme abgezogen.

In den sogenannten Nominierungszeremonien bestimmen die Paare selbst, wer das Format verlassen soll. Die zwei Couples mit den meisten Stimmen müssen daraufhin in einer Exit-Challenge gegeneinander antreten. Der Gewinner darf zurück ins Camp, das Verlierer-Couple muss ausziehen. Die drei Couples, die sich bis zum Ende gespielt haben, müssen ihre Teamfähigkeit in den Finalspielen unter Beweis stellen. Am Ende wird nicht mehr gemeinsam gekämpft, sondern jeder für sich und das stärkste Couple darf schließlich den Sieg und die Gewinnprämie sein Eigen nennen.

Die RTL-Show „Couple Challenge“ geht in Staffel 3 mit neuen Kandidaten an den Start.

© Foto: RTL / Frank Beer

„Couple Challenge“ 2022: Teilnehmer von Staffel 3

Wer nimmt an der Realityshow „Couple Challenge“ 2022 teil? Für das Format wurden unterschiedliche Pärchen- und Freundschaftskonstellationen ausgewählt. In Staffel 3 tritt zudem ein Brüder-Couple an.

Das sind die Kandidaten von Staffel 3:

Calvin & Marvin Kleinen

Victoria Lukac & Laura Lettgen

Antonia Hemmer & Patrick Romer

Denise Magdalena Bröhl & Michael Schüler

Tommy Pedroni & Sandra Sicora

Olivia Conrad & Georgia Apstolou

Arielle Rippegather & Didi Veron

Ausführliche Infos und Bilder zu den Teilnehmern findet ihr hier: