Bei der Datingshow „Are You The One - Reality Stars in Love“ 2022 geht es für prominente Singles um die Suche ihres „Perfect Match“. Bereits seit mehreren Wochen ist die Show auf RTL Plus im Stream in vollem Gange. Die Teilnehmenden VIP-Kandidaten, die ihrem Single-Leben ein Ende setzen wollen, erhoffen sich in der Show ihre ganz große Liebe zu finden. Auf RTL Plus sind bereits 8 Folgen der 2. Staffel online. Am 30.08.2022 geht die Show mit Folge 9 und 10 im Stream weiter. Auch in der neuen Doppelfolge werden die Prominenten Teilnehmer wieder fleißig flirten und auch der ein oder andere Kuss wird zu sehen sein.

Wann werden die neuen Folgen veröffentlicht?

veröffentlicht? Wie viele Folgen gibt es?

Gibt es sie im TV?

Wir haben euch alle Infos zur Ausstrahlung von „Are You The One – Reality Stars in Love“ 2022 im Überblick.

„Are You The One – Reality Stars in Love“ 2022: Start auf RTL Plus

Es wird heiß – und damit sind nicht nur die aktuellen Temperaturen gemeint: Der Startschuss für die zweite VIP-Staffel des Formats ist direkt am Monatsanfang im August gefallen: Die ersten beiden Folgen sind seit Dienstag, 02.08.2022, verfügbar.

Wie viele Folgen hat die zweite VIP-Staffel?

Fans des Formats dürfen sich freuen, denn es gibt reichlich zu gucken: „Are You The One – Reality Stars in Love“ besteht in diesem Jahr aus insgesamt 21 Folgen. Die letzte dürfte die Wiedersehensfolge sein.

Wann wird Staffel 2 im Stream veröffentlicht?

Die neuen Folgen werden ab Anfang August im wöchentlichen Rhythmus immer dienstags in Doppelfolgen veröffentlicht. Die (voraussichtlichen) Sendetermine von Staffel 2 findet ihr hier im Überblick:

Folge 1 und 2: 02.08.2022

Folge 3 und 4: 09.08.2022

Folge 5 und 6: 16.08.2022

Folge 7 und 8: 23.08.2022

Folge 9 und 10: 30.08.2022

Folge 11 und 12: 06.09.2022

Folge 13 und 14: 13.09.2022

Folge 15 und 16: 20.09.2022

Folge 17 und 18: 27.09.2022

Folge 19 und 20: 04.10.2022

Folge 21: 11.10.2022

Läuft „Are You The One“ 2022 auch im TV?

Bisher hat RTL nur die Online-Veröffentlichung von Staffel 2 angekündigt. Ob die neuen Folgen später auch noch im Fernsehen gezeigt werden, ist aktuell noch nicht bekannt. Die erste Staffel war ausschließlich auf TVNow verfügbar.

Staffel 1 als Stream auf RTL Plus bzw. TVNow

Wer die erste Staffel noch nicht gesehen hat oder sie sich noch einmal anschauen möchte, kann dies auf RTL Plus bzw. TVNow tun. Alle Folgen stehen dort noch als Stream zur Verfügung. Dafür benötigt ihr allerdings einen kostenpflichtigen Premium-Account.

Darum geht es bei „Are You The One – Reality Stars in Love“

20 Singles begeben sich bei „Are You The One – Reality Stars in Love“ auf Liebessuche. Bisher hatten die zehn Frauen und zehn Männer in den unterschiedlichsten Datingformaten oder generell in der Liebe noch kein Glück. 21 Folgen lang versuchen die „Perfect Match“ ist. Denn nur wenn alle ihre richtigen Partner gefunden haben, gewinnen sie gemeinsam eine Geldsumme in Höhe von 200.000 Euro. begeben sich bei „Are You The One – Reality Stars in Love“ auf Liebessuche. Bisher hatten die zehn Frauen und zehn Männer in den unterschiedlichsten Datingformaten oder generell in der Liebe noch kein Glück. 21 Folgen lang versuchen die Kandidaten gemeinsam eine hohe Geldsumme zu gewinnen und gleichzeitig herauszufinden, wer ihrist. Denn nur wenn alle ihre richtigen Partner gefunden haben, gewinnen sie gemeinsam eine Geldsumme in Höhe von

Wer sind die Kandidaten in Staffel 2?

Von „Bachelor“ über „Love Island“ bis „Temptation Island“ – die Liste an Datingshows ist lang. Die meisten von Staffel 2 waren bereits mindestens in einem dieser Formate zu sehen. Jetzt probieren sie ihr Glück in der VIP-Staffel von „Are You The One“. Wer die diesjährigen Teilnehmer sind, erfahrt ihr hier:

Wo wurde Staffel 2 gedreht?

Vor dieser Kulisse fällt das Flirten leicht: eine schicke Villa, Sonne, Strand und Meer und traumhafte Sonnenuntergänge. Die Kandidaten von „Are You The One“ 2022 können sich in Sachen Drehort nicht beschweren. Doch wo wurde eigentlich gedreht? Alle Infos dazu findet ihr in diesem Artikel: