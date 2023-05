Endlich Sommer! Während bei vielen Shows und Produktionen schon bald die Sommerpause ansteht, wartet das Erste so richtig auf: Im „ARD Sommerkino“ laufen für gewöhnlich nationale und internationale Blockbuster. Und so dürfen sich die Zuschauer auch im Juli und August 2023 wieder auf hochkarätige Filme freuen.

Wann geht es los? Wann steht das „Sommerkino“ im Programm und welche Filme laufen in diesem Jahr? Was ihr dazu wissen müsst, lest ihr hier im Überblick.

Wann startet das „ARD Sommerkino 2023“?

Der Startschuss für das ARD-Erfolgsformat fällt am 3. Juli 2023. Bis einschließlich zum 8. August laufen montags um 20:15 Uhr und dienstags um 22:50 Uhr insgesamt zehn Filme.

Wer die Blockbuster im TV verpasst, sollte Glück haben: Das Erste hat die Filme auch für die Mediathek angekündigt.

Diese Filme laufen im „ARD Sommerkino 2023“

In diesem Jahr hat der Sender wieder ganz unterschiedliche Filme für das „Sommerkino“ ausgewählt. Welche das sind und wann sie jeweils ausgestrahlt werden, seht ihr hier im Überblick:

„ARD Sommerkino“ am Montag um 20:15 Uhr

03.07.2023: „Schachnovelle“

10.07.2023: „Das perfekte Geheimnis“

17.07.2023: „Es ist zu deinem Besten“

24.07.2023: „Es ist nur eine Phase, Hase“

31.07.2023: „À la Carte! – Freiheit geht durch den Magen“

07.08.2023: „Guglhupfgeschwader“

„ARD Sommerkino“ am Dienstag um 22:50 Uhr