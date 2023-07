„Das perfekte Geheimnis“. 2019 handelte es sich dabei um den publikumsstärksten deutschen Film des Jahres. Darin wird aus einem gewöhnlichen Abendessen mit Freunden plötzlich eine pikante Angelegenheit, denn: Alle Gäste müssen ihr Handy auf den Tisch legen und die Nachrichten miteinander teilen… Im „ARD Sommerkino“ laufen nationale und internationale Blockbuster. Dieses Jahr zählt dazu auch die Komödie. 2019 handelte es sich dabei um den publikumsstärksten deutschen Film des Jahres. Darin wird aus einem gewöhnlichen Abendessen mit Freunden plötzlich eine pikante Angelegenheit, denn: Alle Gäste müssen ihr Handy auf den Tisch legen und die Nachrichten miteinander teilen…

Hier erfahrt ihr, worum es genau geht. Außerdem seht ihr, wann der Film läuft und welche Darsteller im Cast von „Das perfekte Geheimnis“ sind.

„Das perfekte Geheimnis“: Sendetermine und Sendezeiten

Das „ARD Sommerkino“ läuft von Anfang Juli bis Anfang August immer montags um 20:15 Uhr und dienstags um 22:50 Uhr. „Das perfekte Geheimnis“ wird am Montag, 10.07.2023, gezeigt. In der darauffolgenden Nacht gibt es eine Wiederholung des Films.

Die Sendetermine und Sendezeiten im Überblick:

Montag, 10.07.2023 um 20:15 Uhr

Dienstag, 11.07.2023 um 01:35 Uhr

Gibt es „Das perfekte Geheimnis“ auch in der ARD-Mediathek?

Die Filme des „ARD Sommerkinos“ stehen auch in der ARD-Mediathek zur Verfügung. Somit könnt ihr dort „Das perfekte Geheimnis“ noch bis zum 17. Juli 2023 streamen.

Worum geht es in „Das perfekte Geheimnis“?

In „Das perfekte Geheimnis“ lädt Rocco seine besten Freunde mitsamt Partnerinnen regelmäßig zu einem mehrgängigen Abendessen ein. Doch diesmal sorgen nicht nur seine überambitionierten Kochkünste, sondern auch eine Idee seiner Frau Eva für pikanten Gesprächsstoff: Alle Gäste müssen ihr Handy auf den Tisch legen und die Nachrichten mit den anderen teilen! Zwar fühlt sich niemand damit wohl, aber wer möchte schon zugeben, dass er oder sie etwas zu verbergen hat. Und so bittet der Familienvater Leo heimlich seinen Kumpel Pepe, der als einziger Single niemandem zur Treue verpflichtet ist, mit ihm das Handy zu tauschen. Doch auch Leos Frau möchte ungern, dass eine sehr persönliche Nachricht die Runde macht. Und bei den frisch Verliebten Simon und Bianca kommt erstmals Eifersucht auf. So köchelt die Stimmung mit jedem Gang weiter hoch und es kommen nicht nur spontane Ausreden, sondern auch pikante Geheimnisse auf den Tisch...

Wenn plötzlich alle Nachrichten mit allen am Tisch geteilt werden, kommt so einiges ans Licht. So auch bei dem Paar Carlotta (Karoline Herfurth) und Leo (Elyas M‘Barek)...

© Foto: ARD Degeto/2019 Constantin Film Verleih GmbH

Die Besetzung von „Das perfekte Geheimnis“ im Überblick

Erfolgsregisseur Bora Dagtekin hat für „Das perfekte Geheimnis“ die beliebtesten deutschen Schauspieler besetzt. Unter anderem Wotan Wilke Möhring und Jessica Schwarz übernehmen eine Rolle im Kinofilm. Welche Darsteller sonst noch im Cast sind, seht ihr in der Besetzungsliste:

Rolle – Schauspieler

Rocco – Wotan Wilke Möhring

Eva – Jessica Schwarz

Leo – Elyas M’Barek

Carlotta – Karoline Herfurth

Simon – Frederick Lau

Bianca – Jella Haase

Pepe – Florian David Fitz

Carlottas Chefin – Katja Riemann

Maus – Alexandra Maria Lara

Matti – Maximilian von der Groeben

Faruk – Kida Khodr Ramadan

Hannes – David Schütter

Sabine – Julia Koschitz

Marika – Anna Maria Mühe

Evas Vater – Matti Klemm

Sophie – Emily Kusche

Wann und wo wurde „Das perfekte Geheimnis“ gedreht?

Die Dreharbeiten für „Das perfekte Geheimnis“ liefen von Januar bis März 2019. Das Hauptmotiv des Films, die Münchner Altbauwohnung von Rocco und Eva, wurde eigens für die Dreharbeiten in den Bavaria Filmstudios in München errichtet.

Darauf basiert „Das perfekte Geheimnis“

„Das perfekte Geheimnis“ ist Bora Dagtekins Umsetzung des italienischen Kinofilms „Völlig Unbekannte“ von Paolo Genovese. Von diesem gibt es zahlreiche Adaptionen weltweit. Dagtekin soll vor allem wichtig gewesen sein, den Film explizit auf ein deutschsprachiges Publikum zuzuschneiden, statt einfach das Original zu übernehmen.