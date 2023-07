24.07.2023 steht mit „Es ist nur eine Phase, Hase“ eine Beziehungskomödie im Programm. Sie basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Maxim Leo und Jochen-Martin Gutsch, der 2018 veröffentlicht wurde. Ein einstiges Traumpaar gerät in die Midlife-Crisis und begibt sich auf die Suche nach der vergangenen Jugend und fragt sich, ob es nicht vielleicht doch nur eine Phase ist, die man gerade durchmacht. Am Montagabend ist wieder Zeit für das „ARD Sommerkino“ . Im Juli zeigt der Sender verschiedene hochkarätige Filme. Amsteht miteine Beziehungskomödie im Programm. Sie basiert auf demvon Maxim Leo und Jochen-Martin Gutsch, der 2018 veröffentlicht wurde. Ein einstiges Traumpaar gerät in die Midlife-Crisis und begibt sich auf die Suche nach der vergangenen Jugend und fragt sich, ob es nicht vielleicht doch nur eine Phase ist, die man gerade durchmacht.

Wann läuft der Film? Worum geht es genau? Und welche Schauspieler sind dabei? Alle Infos rund um Sendetermine, Handlung, Besetzung und mehr findet ihr hier im Überblick.

„Es ist nur eine Phase, Hase“: Sendetermine und Sendezeit

Der Film lief im Oktober 2021 im Kino. Jetzt zeigt der Sender ihn erstmals im deutschen Fernsehen am 17. Juli 2023 zur Primetime. Anschließend wird er noch einmal wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit:

Montag, 24.07.2023, um 20:15 Uhr

Dienstag, 25.07.2023, um 03:00 Uhr

Gibt es „Es ist nur eine Phase, Hase“ in der ARD-Mediathek?

Wer den Film zum Sendetermin verpasst, kann ihn auch in der ARD-Mediathek ansehen. Dort steht er bis zum 22.08.2023 als Stream zur Verfügung.

Worum geht es in „Es ist nur eine Phase, Hase“?

Beim Bestsellerautor Paul Mann läuft nichts mehr so richtig. Weder die Kreativität, der Körper, noch die Libido wollen so wie er will. Seine Frau Emilia wird zunehmend unzufrieden. Sie wünscht sich die Leidenschaft ins Bett zurück und hofft beim One-Night-Stand mit Ruben die Ehe wiederzubeleben. Doch die Affäre sorgt vor allem für Streit und das Ehepaar beschließt eine Pause einzulegen. Paul fällt endgültig in ein Loch. Theo, einer seiner Freunde, meint Bescheid zu wissen: Er soll sich nach einer deutlich jüngeren Partnerin umsehen.

Tatsächlich bietet sich Paul eine unerwartete Chance, denn die attraktive Lehrerin seiner Tochter macht dem Lieblingsautor ihrer Jugend eindeutig verlockende Angebote. So einfach klappt es jedoch nicht mit dem Reset-Knopf. Kaum erleben die getrennten Eheleute die lang ersehnte Wildheit wieder, beginnen sie ihre Entscheidungen zu hinterfragen …

Ein Autor in der (Liebes-)Krise: Theo (Jürgen Vogel, l.) und Jonathan (Peter Jordan, r.) beraten ihren Kumpel Paul (Christoph Maria Herbst).

© Foto: Degeto/Majestic Filmproduktion

Die Besetzung von „Es ist nur eine Phase, Hase“ im Überblick

Christoph Maria Herbst spielt den verzweifelten Autoren Paul mit Christiane Paul als seine Ehepartnerin Emilia.

Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Christoph Maria Herbst – Paul

Christiane Paul – Emilia

Jürgen Vogel – Theo

Bella Bading – Marie

Wanja Kube – Bo

Bettina Lamprecht – Magda

Peter Jordan – Jonathan

Jytte-Merle Böhrnsen – Frau Schneiderhahn

Ulrich Tukur – Güldenberg

Karen Dahmen – Ärztin

Thomas Fehlen – Gast

Johanna Giraud – Evas Freundin

Amrei Haardt – Zoey

Björn Jung – Endvierziger

Arnd Schimkat – Johann

Lisa-Marie Seidel – Yogalehrerin

Frank Trunz – Herr Kopischke

Nicola Perot – Ruben Jacobs

Cedric Sprick-Benz – aufgedrehter Typ

Conny Brandt – Betty Nowak

Karl Bruchhäuser – Ramon

Michelle Coenen – Freundin

Lutz Jahr – Dj Propeller

Melanie Scheiter – Freundin

Christo Klahr – Partygast auf einer Geburtstagsfeier

Antje Mairich – Anwältin

Maggie Parlaska – Gast

Gabriele Schulze – Nachbarin

Emilia Nöth – FE

Daniela Wutte – Akademikerin

Wo wurde „Es ist nur eine Phase, Hase“ gedreht?

Gedreht wurde die Komödie im August bis September 2020. Die Drehorte waren Köln und München. Wo genau in den beiden Städten gedreht wurde, war vorab nicht bekannt.