Noch heute prägen zwei Errungenschaften aus dem 18. Jahrhundert das Selbstverständnis der französischen Nation: die Revolution von 1789 und die Restaurantkultur. Diese werden in der historischen Komödie „À la Carte! – Freiheit geht durch den Magen“ verknüpft. Der französisch-belgische Film ist Teil des internationalen Programms des „ARD Sommerkino“ und wird Ende Juli im Ersten ausgestrahlt.

Hier erfahrt ihr, worum es genau geht. Außerdem seht ihr, wann der Film läuft und welche Darsteller im Cast der Komödie sind.

„À la Carte!“: Sendetermine und Sendezeiten

Das „ARD Sommerkino“ läuft von Anfang Juli bis Anfang August immer montags um 20:15 Uhr und dienstags um 22:50 Uhr. „À la Carte! – Freiheit geht durch den Magen“ wird am Montag, 31.07.2023, gezeigt. In der darauffolgenden Nacht gibt es noch eine Wiederholung des Films.

Die Sendetermine und Sendezeiten im Überblick:

Montag, 31.07.2023, um 20:15 Uhr

Dienstag, 01.08.2023, um 01:40 Uhr

Gibt es „À la Carte!“ auch in der ARD-Mediathek?

Die Filme des „ARD Sommerkinos“ stehen alle auch für kurze Zeit in der ARD-Mediathek zur Verfügung. „À la Carte! – Freiheit geht durch den Magen“ ist nach der TV-Ausstrahlung dort bis zum 29.08.2023 als Stream verfügbar.

Worum geht es in „À la Carte! – Freiheit geht durch den Magen“?

Die historische Komödie entführt nach Frankreich ins Jahr 1789. Wir befinden uns kurz vor der Französischen Revolution als Pierre Manceron bei dem Adligen, für den er arbeitet, in Ungnade fällt. Der begabte Koch hatte den Aufstieg aus einfachen Verhältnissen bis zum Küchenchef des Duc de Chamfort geschafft. Doch nun muss er gemeinsam mit seinem erwachsenen Sohn Benjamin auf den verlassenen Hof der Familie zurück. Dort muss der loyale, aber stolze Diener seines Herrn die demütigende Entlassung erstmal verdauen. Besonders schmerzt ihn, dass sein kulinarischer Einfallsreichtum auf Hohn und Spott gestoßen ist.

Als die geheimnisvolle Louise auftaucht, um ausgerechnet bei ihm die Kochkünste zu erlernen, lehnt er zunächst ab. Doch sie erkauft sich ihre Ausbildung und unterstützt die Idee von Benjamin, etwas unerhört Neues zu wagen: Gäste jeden Standes sollen speisen können wie Adlige und Könige! Manceron will darin zunächst keine politische Mission sehen, denn er hofft insgeheim wieder bei seinem früheren Herrn aufgenommen zu werden. Als sich der Duc schließlich als Gast auf dem Hof ankündigt, schmiedet aber nicht nur Manceron einen Plan…

Der Koch Pierre Manceron (Grégory Gadebois) ist ein kulinarisches Genie – doch das weiß nicht jeder zu schätzen.

© Foto: ARD Degeto/Neue Visionen Filmverleih/Jérôme Prébois

Das ist die Besetzung von „À la Carte!“

Berühmte französische Schauspieler und Schauspielerinnen bilden den Cast von „À la Carte!“. Die Hauptrolle wird von Grégory Gadebois übernommen, der bereits aus zahlreichen Filmen bekannt ist. Wer unter anderem an seiner Seite in der Komödie zu sehen ist, erfahrt ihr in der Besetzungsliste:

Darsteller – Rolle

Grégory Gadebois als Pierre Manceron

Isabelle Carré als Louise

Benjamin Lavernhe als Duc de Chamfort

Guillaume de Tonquédec als Hyacinthe

Christian Bouilette als Jacob

Lorenzo Lefèbvre als Benjamin Manceron

Marie-Julie Baup als La Marquise de Saint-Genet

Laurent Bateau als Dumortier

Manon Combes als Francine

Félix Fournier als Angestellter

Christophe Rossignon als Lakai

François de Brauer als Le Marquis Frigoli

Jérémy Lopez als Le Marquis de Fourvière

Wo wurde „À la Carte!“ gedreht?

Die historische Komödie „À la Carte! – Freiheit geht durch den Magen“ wurde in der idyllischen Cantal-Region in Frankreich gedreht. Genaueres zu den einzelnen Drehorten ist nicht bekannt.