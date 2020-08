Corona-Reproduktionszahl in der Hauptstadt Ankara auf 1,6 gestiegen, was auf eine unkontrollierte Ausbreitung des Coronavirus in manchen Teilen des Landes hindeuten könnte, obwohl die Regierung verstärkte Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln angekündigt hat. Auch wenn die Reisewarnung für die Türkei am 4. August gelockert worden ist, gilt das Land immernoch als Risikogebiet. Denn nach wie vor lauern Gefahren im Urlaub. Wie die Tageszeitung Hürryet berichtet, ist diein der Hauptstadt Ankara auf 1,6 gestiegen, was auf eine unkontrollierte Ausbreitung des Coronavirus in manchen Teilen des Landes hindeuten könnte, obwohl die Regierung verstärkte Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln angekündigt hat.

Corona aktuell Türkei: Ärzte bezweifeln offiziell genannte Neuinfektionszahlen

Landesweit liegt die Basisreproduktionszahl bei 1,3. Schwierig ist die Lage laut Hürryet in Sanliurfa an der syrischen Grenze (1,7) oder in Diyarbakir (1,4). Türkische Ärzte haben vor diesem Hintergrund bezweifelt, dass die offiziell genannte Zahl von etwa 1200 Neuansteckungen am Tag wirklich realistisch ist. Allerdings sind Fahrten und Flüge quer durch die Türkei derzeit nur mit amtlicher Genehmigung und „HES-Code“ möglich, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen.

Deutsch-türkische Gemeinde hätte Aufhebung der Reisewarnung gerne früher gehabt

Abwertung der türkischen Lira zu kämpfen hat. Die deutsch-türkische Gemeinde im Kreis Göppingen hatte unterdessen bedauert, dass die Aufhebung der Reisewarnung für den Heimaturlaub in der Türkei etwas zu spät komme und geografisch sehr eng begrenzt sei. Insgesamt überwiegt in der Community aber die Freude über die Chancen für den Tourismus und die Wirtschaft, die aktuell mit einer starkenzu kämpfen hat.

Deutlich niedriger als in Inneranatolien sollen die Infektionsraten in vier Küstenprovinzen sein, für die das Auswärtige Amt die Reisewarnung aufgehoben hat. Dies betrifft:

Antalya

Aydin

Izmir

Mugla

Genehmigungscode erforderlich

Für innertürkische Flüge, Zug- und Busfahrten ist bei der Reservierung ein Genehmigungscode („HES-Code“) erforderlich. Dieser kann per SMS oder mittels einer App erlangt werden. Hinweise hierzu erteilen die jeweiligen Unternehmen.

Rückflug ab 12. August nur noch mit Corona-Test möglich

Ein erhöhtes Corona-Risiko gibt es an der Mittelmeerküste unterdessen durch russische Urlauber, die seit wenigen Tagen wieder in die Türkei einreisen dürfen.

Im Übrigen ist zu beachten, dass Rückflüge nach Deutschland bei Turkish Airlines und anderen Gesellschaften ab 12. August 2020 nur noch mit einem negativen Corona-Test möglich sind, der in den letzten 48 Stunden vor der Abreise kostenlos absolviert werden kann. Wer keinen PCR-Test vorzuweisen hat, der wird nicht befördert und muss auf eigene Kosten einen Ersatzflug buchen.

Sun Express bietet Corona-Versicherung für Türkei-Urlauber an

Wie die Zeitung Hürryet berichtet, bietet der Billig-Flieger SunExpress, ein Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines, spezielle Corona-Versicherungen für Reisen in die Türkei an. Dieses Versicherungspaket können Urlauber mit ihrer Flugbuchung abschließen.

Corona Fallzahlen Türkei: Das sind die aktuellen Zahlen

Folgende Corona-Zahlen meldet die Johns-Hopkins-Universität für die Türkei:

Bestätigte Fälle bisher: 241.997

Corona-Tote bisher: 5858

Neuansteckungen vom 5. bis 11. August: 8146