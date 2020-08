In der deutsch-türkischen Gemeinde in der Region ist die Freude über die Teilaufhebung der Reisewarnung für die Türkei nur verhalten, sagt Murat Örsel, der stellvertretende Vorsitzende der Vereinigung Türkischer Vereine im Landkreis Göppingen. „Vor allem für denund dieist das eine gute Nachricht“, erklärt der ehrenamtliche Kulturfunktionär.

Auch für Murad Örsel selbst kommt die Aufhebung der Reisewarnung für die Türkei etwas zu spät: „Ich verbringe meinen Urlaub gerade in Deutschland.“ Die Schulferien hätten ja schon begonnen und außerdem könne in den allermeisten Firmen bereits beantragter Urlaub nicht verschoben werden, meint er.

Im Übrigen glaubt Örsel, dass die Corona-Vorsichtsmaßnahmen in der Türkeiseien. An den Flughäfen und in derherrschten höchste Hygiene-Standards. Außerdem gelte im gesamten Land eine strenge. Insgesamt hält er die Neuansteckungen durchaus für vergleichbar mit Deutschland, nachdem hier die RKI-Zahlen von 200 bis 300 am Tag wieder auf 700 angestiegen seie. Dennoch will der Vertreter der türkischen Community nicht meckern: „Ein Stück weit freuen wir uns schon“, so das Fazit von Murat Örsel. Im Juni und Juli herrschte hingegen große Enttäuschung über die unerwartet verhängte Reisewarnung für die Türkei.