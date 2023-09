Der VfB Stuttgart hat durch die Verkäufe von Waturo Endo und Konstantinos Mavropanos reichlich Geld eingenommen. Die beiden Abgänge haben etwa 40 Millionen in die Kasse der Schwaben gespült. Dennoch gilt weiterhin ein Sparzwang. Auch die Hängepartie um Borna Sosa beschäftigt die Fans. Was passiert noch in Sachen Transfers vor dem Ende der Wechselperiode bis zum 1. September, dem sogenannten Deadline Day, bei den Schwaben? Wir nennen mögliche Neuverpflichtungen und Abgänge beim VfB Stuttgart.

VfB Stuttgart am Deadline Day: Was passiert heute in der Abwehr?

In der Innenverteidigung hat der VfB Stuttgart nach Abgang von Leistungsträger Konstantinos Mavropanos sicher noch Bedarf. Trainer Sebastian Hoeneß wünscht sich in dieser Transferperiode noch einen Ersatz für den Griechen. „Wenn jemand geht wie Dinos, sollten wir den schon nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ ersetzen. Da sind wir dran“, sagte Hoeneß vor dem Spiel am Samstag gegen Freiburg: „Trotzdem gibt es aktuell nichts zu verkünden.“ Es wäre „sicher sinnvoll“, wenn noch ein Verteidiger käme. Das Anforderungsprofil - bezahlbar und Soforthilfe - macht die Suche aber schwierig. Leonidas Stergiou wurde vom FC St. Gallen ausgeliehen. Die Frage ist aber, ob der 21 Jahre alte Verteidiger mit griechischem und schweizer Pass dem VfB sofort helfen kann.

VfB Stuttgart: Abwehrspieler dringend gesucht

Beim 1:5 in Leipzig begann der VfB mit einer Viererkette mit Dan-Axel Zagadou und Waldemar Anton innen. Hiroki Ito kann auch innen spielen, fühlt sich aber als Außenverteidiger deutlich wohler und ist für den VfB auf dieser Position auch wertvoller. Gut möglich, dass der VfB noch einen etatmäßigen Innenverteidiger verpflichtet. Zuletzt wurde in den Medien die Namen Nathaniel Phillips vom FC Liverpool und Tomas Araujo von Benfica Lissabon genannt. Beide Transfers scheinen aber eher unrealistisch.

Verlässt Borna Sosa heute den VfB?

Borna Sosa setzt seine Bemühungen fort, einen neuen Verein zu finden. Nachdem der Wechsel zum FC Sevilla unwahrscheinlich geworden ist, wird nun durch das Portal "Calcio Mercato" ein anderer potenzieller Verein genannt. „Ich bin mit Borna sehr viel im Austausch, deswegen bin ich auch im Bilde über die Situation“, sagte Trainer Hoeneß am Donnerstag, ohne näher auf die Personalie eingehen zu wollen.

Berichten zufolge zeigt der AC Mailand Interesse am kroatischen Nationalspieler. Eine Voraussetzung dafür ist jedoch, dass Fode Ballo-Toure einen neuen Club findet. Es gibt auch Spekulationen, die ihn mit dem SV Werder Bremen in Verbindung bringen.

Holt der VfB Stuttgart noch einen Mittelfeldspieler?

Der Abgang von Leistungs- und Sympathieträger Waturo Endo schmerzt den VfB Stuttgart. Als Ersatz haben die Schwaben Angelo Stiller vom Ligakonkurrenten TSG Hoffenheim verpflichtet. Stiller spielte zwei Jahre in Hoffenheim und brachte es für die Kraichgauer auf 47 Bundesligaspiele.

Angelo Stiller von der TSG 1899 Hoffenheim ist ein Wunsch-Transfer von Trainer Sebastian Hoeneß.

© Foto: Uwe Anspach/dpa

Trainer Sebastian Hoeneß kennt Stiller schon lange - aus gemeinsamen Zeiten bei der TSG 1899 Hoffenheim und bei der zweiten Mannschaft sowie im Nachwuchs des FC Bayern München. Deswegen wisse er „ziemlich genau“, was man beim VfB Stuttgart von dem 22-Jährigen erwarten könne. Er sieht ihn direkt als Startelf-Kandidaten für das Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg.

Die Situation im VfB-Angriff vor dem Deadline Day

Lange war der Verbleib von Torjäger Serhou Guirassy ungewiss. Nun bleibt er den Stuttgartern wohl erhalten. Dennoch haben die Schwaben im Angriff bereits nachgebessert und den Stürmer Deniz Undav vom englischen Premier-League-Klub Brighton and Hove Albion für die kommende Saison ausgeliehen. Für den in der Nähe von Oldenburg geborenen 27-Jährigen wird der VfB die erste Station in der Bundesliga. Undav hat vor seiner Zeit in England beim belgischen Erstligisten Royale Union Saint Gilloise für Aufsehen gesorgt. In der Saison 2021/22 führte er den Aufsteiger mit 25 Treffern zur Vizemeisterschaft und wurde Torschützenkönig der Liga. In Deutschland war er zuvor beim SV Meppen nicht über die 3. Liga hinausgekommen. Wenn Guirassy bleibt, wird der VfB wohl mit ihm und Deniz Undav auf der Neunerposition in die Saison gehen. Luca Pfeiffer wurde an Ligakonkurrent Darmstadt 98 ausgeliehen. Der bereits letzte Saison ausgeliehen Wahid Faghir geht für die SV Elversberg in der 2. Bundesliga auf Torejagd.

Ein Wechsel von Gil Dias wird vom VfB noch angestrebt. Mit Clinton Mola (Vertragsauflösung), Juan Jose Perea (Leihe), Ömer Beyaz (Leihe) und Alou Kuol (Wechsel) konnten die Schwaben bereits einige Spieler abgeben. Möglich ist auch noch ein Abgang von Roberto Massimo.