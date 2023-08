In der Saison 2023/24 der UEFA Europa League spielen wieder 32 Teams um den Titel. Auch zwei Bundesligisten sind im Wettbewerb vertreten. Der SC Freiburg und Bayer 04 Leverkusen und schauen gespannt auf die Auslosung der Gruppenphase der UEFA Europa League am Freitag, dem 01. September 2023. Wann findet die Auslosung statt? Wo wird die Auslosung im Free-TV und Stream übertragen? In diesem Artikel liefern wir die Antworten rund um die Auslosung der Europa League-Gruppenphase 2023/24.

Auslosung der Europa League Gruppenphase: Termin und Uhrzeit

Die Auslosung der Gruppenphase der UEFA Europa League findet am Freitag, 01. September 2023, um 13 Uhr deutscher Zeit statt. Die Auslosung wird in Monaco durchgeführt. 32 Mannschaften werden aus vier Lostöpfen in acht Gruppen aufgeteilt. In der vorherigen Saison erreichte der SC Freiburg das Achtelfinale der UEFA Europa League, während Bayer 04 Leverkusen sogar bis ins Halbfinale einzog. Ein Duell zwischen Leverkusen und Freiburg in der Gruppenphase ist ebenso ausgeschlossen wie Begegnungen zwischen Teams aus dem gleichen Verband.

Europa League Auslosung 2023/24: Übertragung im TV und Stream

Für alle Fans der Europa League gibt es gute Nachrichten: Die Auslosung aus Monaco wird am kommenden Freitag ab 13 Uhr live auf Sky Sport News sowie über skysport.de und die Sky Sport-App übertragen, exklusiv auf dem Pay-TV-Sender Sky. Zudem bietet die UEFA auf uefa.com einen kostenlosen Livestream der Europa League-Auslosung 2023/24 an.

Modus der Europa League-Auslosung der Gruppenphase

In jeder Gruppe treten alle vier Mannschaften jeweils in einem Hin- und Rückspiel gegeneinander an, sowohl zu Hause als auch auswärts. Der Gruppensieger sichert sich direkt einen Platz im Achtelfinale, während der Zweitplatzierte in einem Play-off gegen einen Drittplatzierten aus der Champions-League-Gruppenphase um den Einzug in die Runde der letzten 16 kämpfen muss. Gleichzeitig bestreitet der Drittplatzierte in der Europa-League-Gruppe ein Play-off gegen einen Gruppenzweiten aus der Europa Conference League, um in diesem Nebenwettbewerb weiterhin aktiv zu bleiben. Die Mannschaften, die am Ende der Gruppenphase den letzten Platz belegen, scheiden aus dem Wettbewerb aus und sind nicht mehr international vertreten.

Wann findet die Europa League-Gruppenphase statt?

Die Gruppenphase in der Europa League wird an sechs Spieltagen ausgetragen. Der 1. Spieltag beginnt am 21. September 2023. Die letzten Partien der Gruppenphase finden mit dem 6. Spieltag am 14. Dezember 2023 statt. Die Spieltage im Überblick:

1. Spieltag: 21.09.2023

2. Spieltag: 05.10.2023

3. Spieltag: 26.10.2023

4. Spieltag: 09.11.2023

5. Spieltag: 30.11.2023

6. Spieltag: 14.12.2023

Wer zeigt die Europa League-Spiele im Free-TV und Stream?

Die RTL-Gruppe hält die Rechte zur Übertragung der UEFA Europa League. In der letzten Saison lief pro Spieltag jeweils eine Partie mit deutscher Beteiligung im Free-TV auf RTL, die restlichen Begegnungen waren bei RTL+ zu sehen und erforderten en Abonnement.