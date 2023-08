Am 31. August 2023 fand in Monaco die mit Spannung erwartete Auslosung zur Gruppenphase der Champions League statt. Vier deutsche Mannschaften sind für diese Saison in der Königsklasse qualifiziert. Die Gegner der deutschen Bundesligisten stehen nach der Auslosung am Donnerstagabend fest. Der FC Bayern hat mit Manchester City einen starken Gruppengegner zugelost bekommen. Doch auch Borussia Dortmund hat mit Gruppengegner Paris Saint-Germain ein schweres Los gezogen.

In diesem Artikel findet ihr eine Übersicht aller Champions League Gruppen sowie die Gegner der Bundesligisten Bayern, Dortmund, Leipzig und Union.

So sehen die Gruppen von Bayern, BVB, Leipzig und Union

Nach der Auslosung der CL-Gruppenphase sehen die Gruppen für die bevorstehende Champions League-Saison 2023/24 folgendermaßen aus (Gruppen werden live aktualisiert):

CL-Gruppe A

FC Bayern München

Manchester United

FC Kopenhagen

Galatasaray Istanbul

CL-Gruppe B

FC Sevilla

FC Arsenal

PSV Eindhoven

RC Lens

CL-Gruppe C

SSC Neapel

Real Madrid

SC Braga

Union Berlin

CL-Gruppe D

SL Benfica Lissabon

Inter Mailand

FC Salzburg

Real Sociedad

CL-Gruppe E

Feyenoord Rotterdam

Atlético Madrid

Lazio Rom

Celtic Glasgow

CL-Gruppe F

Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund

AC Mailand

Newcastle United

CL-Gruppe G

Manchester City

RB Leipzig

Roter Stern Belgrad

Young Boys Bern

CL-Gruppe H

FC Barcelona

FC Porto

Schachtjor Donezk

Royal Antwerpen

Lostöpfe bei der Champions League Auslosung 2023/24

Als Meister war Bayern München als einziger deutscher Vertreter in Topf eins. Borussia Dortmund und RB Leipzig wurden aus Top zwei gezogen. Union Berlin startete als Debütant im vierten Topf.

Die Mannschaften und Lostöpfe der Auslosung der Champions League-Gruppenphase 2023/24 im Überblick:

Modus der CL-Auslosung 2023/24

Die Teams wurden wie bislang üblich auf acht Vierer-Gruppen verteilt, dabei lag jedes Team in einem von vier Lostöpfen.

In Lostopf eins befand sich der amtierende Titelverteidiger Manchester City, der Gewinner der Europa League FC Sevilla sowie die Meister der am besten platzierten Nationen gemäß der UEFA-Fünfjahreswertung. Die Einteilung der Teams in die Lostöpfe zwei bis vier erfolgte in absteigender Reihenfolge, basierend auf dem jeweiligen Klubkoeffizienten. Die Auslosung begann mit Lostopf eins, gefolgt von Lostopf zwei und so weiter. Teams aus dem gleichen Land dürfen nicht in dieselbe Gruppe gelost werden.

Termine: So läuft die Champions League 2023/24 ab

Gespielt wird in der kommenden Champions League Saison wie gewohnt immer dienstags und mittwochs. Der erste Spieltag der CL-Gruppenphase findet am 19./20. September statt. Dann geht es am 3./4. und 24./25. Oktober, 7./8. und 28./29. November weiter. Der letzte Gruppenspieltag findet am 12./13. Dezember statt. Die genauen Ansetzungen will die UEFA aber erst zwei Tage nach Auslosung, am Samstag gegen 12.00 Uhr verkünden. Die K. o.-Spiele finden im kommenden Jahr statt. Kühne Optimisten müssen sich den 1. Juni 2024 vormerken, dann findet das Finale im Londoner Wembleystadion statt.

Tickets für Union Berlin in der Champions League

Union Berlin zieht für die Gruppenspiele ins Olympiastadion um. Somit können mehr als 74 000 Fans jedes Spiel verfolgen, deutlich mehr als im eigenen Stadion an der Alten Försterei (22 012 Plätze). Die für Mitglieder reservierten 40 000 Dauerkarten als Kombipaket für alle drei Gruppenspiele waren schnell vergriffen. Nach der Auslosung, vermutlich am 4. September, gehen Einzelkarten für jedes Spiel in der Verkauf - zunächst aber nur an Mitglieder, die keine Dauerkarte erworben haben. Sind noch Karten übrig, gehen diese in den freien Verkauf. Wer keine Tickets bekommt, kann die Spiele im TV verfolgen, allerdings nicht kostenlos. Die Streamingdienste Amazon Prime und DAZN halten die Rechte.