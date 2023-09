Am heutigen Freitag steht der Deadline Day 2023 an. Bis 18 Uhr können die Bundesligisten noch auf dem Transfermarkt aktiv werden und Spieler verpflichten. Was passiert bei Eintracht Frankfurt im Poker um Kolo Muani? Wechselt Armel Bella-Kotchap zu Borussia Dortmund? Wie sieht es mit einer Verplfichtung von Palhinha beim FC Bayern aus?

Alle aktuellen Entwicklungen am Deadline Day 2023 im Überblick.

Deadline Day 2023: Aktuelle Wechsel und Transfers am Freitag

Am Freitag, dem eigens erdachten Deadline Day, kann es auf dem Transfermarkt zu einigen Überraschungen kommen. Quasi minütlich gibt es neue Transfergerüchte innerhalb der Bundesliga.

Alle Transfers am Deadline Day 2023 im Überblick (Live-Ticker wird bei neuen Entwicklungen aktualisiert):

Dortmund: Bella-Kotchap Transfer zum BVB scheint zu platzen

12:10 Uhr: Wie die Münchener “tz” vermeldet, ist ein Bella-Kotchap-Transfer nach Dortmund “äußerst unwahrscheinlich”. Demnach wartet der 21-Jährige nun auf eine Rückmeldung des FC Bayern. Der ehemalige Bochumer gilt als Alternative zu Trevoh Chalobah vom FC Chelsea. Offen ist jedoch, ob Southampton nach der Leihe auf eine feste Verpflichtung besteht, wie beim BVB, oder ob es sich nur um eine Kaufoption handelt.

FC Bayern vor Verpflichtung von Palhinha

11:54 Uhr: Bayern-Trainer Thomas Tuchel bekommt auf den letzten Drücker offenbar doch noch seinen Wunschspieler: Der FC Bayern steht kurz vor der Verpflichtung von Joao Palhinha vom FC Fulham, der Wechsel sei "fast perfekt", so der kicker am Freitagmorgen. Der 28 Jahre alte Portugiese wäre der vom Münchner Trainer geforderte Sechser und soll dem Vernehmen nach rund 65 Millionen Euro kosten. Palhinha war erst im vergangenen Sommer für 20 Millionen von Sporting Lissabon in die Premier League gewechselt.

FC Bayern: Gravenberch-Wechsel nach Liverpool

11:40 Uhr: Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat auf der Pressekonferenz zum Bundesliga-Topspiel bei Borussia Mönchengladbach den möglichen Transfer von Ryan Gravenberch zum FC Liverpool erklärt, der bislang noch nicht offiziell ist: „Er ist in meinen Augen ein Offensivspieler, ein Achter. Diese Position haben wir momentan nicht zu bieten. Im 4-2-3-1 gibt es den Achter so nicht. In der offensiven Reihe mit den drei Halbstürmern und der Zehnerposition ist die Konkurrenz groß. Es gibt viele Spieler, die mehr Wettkampferfahrung haben als Ryan. Er ist ein sehr netter Kerl, äußerst talentiert, aufgeschlossen und sehr höflich, aber er hadert mit seiner Situation. Er sieht in Liverpool seine Möglichkeit, im 4-3-3 um eine Position auf der Acht zu kämpfen, die seinen Qualitäten und seinen Vorstellungen am nächsten kommt. Wenn ein Spieler über einen langen Zeitraum den Wunsch äußert, dass er weg möchte, dann werden wir uns natürlich damit beschäftigen.“

Bonucci wechselt zu Union Berlin

11:09 Uhr: Fußball-Bundesligist Union Berlin hat kurz vor Ende der Transferperiode den nächsten Coup gelandet und den italienischen Europameister Leonardo Bonucci verpflichtet. Der 36 Jahre alte Innenverteidiger kommt von Juventus Turin nach Köpenick, über die Vertragsdauer machte Union keine Angaben. Der kicker hatte zuletzt über einen Einjahresvertrag berichtet.

2. Liga: Hannover holt Junioren-Nationalspieler Scott

11:04 Uhr: Hannover 96 hat den deutschen Junioren-Nationalspieler Christopher Scott vom belgischen Meister und Pokalsieger Royal Antwerpen verpflichtet. Der 21-Jährige wechselt zunächst auf Leihbasis zum Zweitliga-Club, anschließend besteht eine Kaufoption. Sein Bundesliga-Debüt hatte Scott 2021 unter Hansi Flick bei Bayern München (zwei Einsätze) gegeben, mit Antwerpen hätte er in dieser Saison Champions League spielen können.

Eintracht Frankfut: Transfer von Kolo Muani noch „weit entfernt“

Eine Einigung über einen Transfer von Eintracht Frankfurts Stürmerstar Randal Kolo Muani zu Paris Saint-Germain ist auch aus Sicht von PSG-Chef Nasser Al-Khelaïfi noch nicht in Sicht. „Es ist kein Geheimnis, dass es ein Interesse gibt. Aber Frankfurt und wir sind noch weit voneinander entfernt, sehr weit“, sagte er dem Sender Canal+ am Donnerstagabend.

Füllkrug wechselt von Bremen zum BVB

Donnerstag, 21:00 Uhr: Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug wechselt innerhalb der Bundesliga von Werder Bremen zu Borussia Dortmund. Der 30-Jährige erhält bei seinem neuen Club einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026, wie der BVB am Donnerstagabend mitteilte. In Füllkrug bekommt der von Edin Terzic trainierte Vizemeister die erhoffte große Verstärkung auf der Mittelstürmerposition. Dort hat der BVB auch deshalb Bedarf, weil Stamm-Angreifer Sébastien Haller Anfang 2024 für die Elfenbeinküste beim Afrika-Cup spielen will und den Dortmundern damit längere Zeit nicht zur Verfügung stehen wird.

Deadline Day 2023: Transferfenster in Europa im Überblick

Wann die Wechselperiode in den europäischen Topligen endet, erfahrt ihr hier:

Wechselperiode Bundesliga, Deutschland

Beginn: Samstag, 01. Juli 2023

Ende: Freitag, 01. September (18:00 Uhr)

Wechselperiode Premier League, England

Beginn: Mittwoch, 14. Juni 2023

Ende: Freitag, 01. September (24:00 Uhr)

Wechselperiode Serie A, Italien

Beginn: Samstag, 01. Juli 2023

Ende: Freitag, 01. September (20:00 Uhr)

Wechselperiode La Liga, Spanien

Beginn: Samstag, 01. Juli 2023

Ende: Freitag, 01. September (24:00 Uhr)

Wechselperiode Ligue 1, Frankreich