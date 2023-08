An diesem Freitag ist es wieder so weit: Der eigens erdachte Deadline Day steht an. Er ist so etwas wie der Feiertag des Fußballgeschäfts. Bis zum 1. September 2023 können die Klubs aus den europäischen Top-Ligen noch auf dem Transfermarkt aktiv werden. Der langjährige Bundesliga-Manager Michael Reschke erwartet rund um den Deadline Day einige Bewegungen auf dem europäischen Transfermarkt. Grund seien die finanzstarken Fußballklubs aus Saudi-Arabien. „Bei den Saudis geht die Transferperiode noch weitere drei Wochen und das kann für mächtig Unruhe sorgen“, sagte Reschke dem Münchner Merkur.

Alle Infos zum Deadline Day 2023 bekommt ihr hier im Überblick.

Deadline Day: Wann schließt das Transferfenster in der Bundesliga?

Am Deadline Day, dem 1. September, schließt das Sommer-Transferfenster in der Bundesliga für Zugänge um 18 Uhr. Die Bundesligisten können anschließend zwar noch Spieler verkaufen, allerdings nur in Länder, in denen die Transferperiode endet.

In den anderen europäischen Topligen wie England, Frankreich, Spanien und Italien endet die Wechselfrist ebenfalls am 1. September - allerdings variieren hier die Uhrzeiten. Die Türkei und Portugal hingegen haben längere die Transfer-Fristen. Türkische Erstligisten können Transfers noch bis zum 8. September tätigen. In Portugal geht das Transferfenster sogar noch bis zum 22. September.

Deadline Day 2023: Transferfenster in Europa im Überblick

Wann die Wechselperiode in den europäischen Topligen endet, erfahrt ihr hier:

Wechselperiode Bundesliga, Deutschland

Beginn: Samstag, 01. Juli 2023

Ende: Freitag, 01. September (18:00 Uhr)

Wechselperiode Premier League, England

Beginn: Mittwoch, 14. Juni 2023

Ende: Freitag, 01. September (24:00 Uhr)

Wechselperiode Serie A, Italien

Beginn: Samstag, 01. Juli 2023

Ende: Freitag, 01. September (20:00 Uhr)

Wechselperiode La Liga, Spanien

Beginn: Samstag, 01. Juli 2023

Ende: Freitag, 01. September (24:00 Uhr)

Wechselperiode Ligue 1, Frankreich

Beginn: Samstag, 01. Juli 2023

Ende: Freitag, 01. September (23:00 Uhr)

Harry Kane ist der teuerste Bundesliga-Transfer aller Zeiten.

TV-Übertragung und Livestream: Deadline Day live bei Sky

Der Pay-TV-Sender Sky berichtet am Deadline Day auf Sky Sport News ab 12 Uhr über alle wichtigen Transfernews. Neben Exklusivinterviews wird um 18:10 Uhr die Sendung „Transfer Update - die Deadline Day Bilanz" ausgestrahlt. Zu Gast im Studio sind zahlreiche Gäste wie Horst Heldt, Sky Experte Didi Hamann, Wolff-Christoph Fuss, Hannes Herrmann und Quirin Sterr. Zudem schaltet Sky regelmäßig zu den Sky-Kollegen aus England und Italien, die die Zuschauer auf den neuesten Stand des Transfergeschehens bringen. Florian Plettenberg und Philipp Hinze - die Sky Transfer-Experten - geben ihre Einschätzungen zu den aktuellen Bewegungen auf dem Transfermarkt und informieren über alles Wissenswerte.

Neben der Übertragung im Pay-TV können Sky-Abonnenten den Deadline Day auch im Livestream via SkyGo und WOW verfolgen.

