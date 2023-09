Die Transferaktivitäten beim FC Bayern München sind wohl am heutigen Deadline Day noch nicht abgeschlossen. Angesichts des Angesichts des Abgangs von Benjamin Pavard zu Inter Mailand soll noch ein Rechtsverteidiger bzw. Abwehr-Allrounder kommen. Verschiedene Namen wie Joao Palhinha oder Armel Bella-Kotchap werden hier genannt.

Wir nennen mögliche Neuverpflichtungen und Transfergerüchte am heutigen Deadline Day beim FC Bayern München.

FC Bayern am Deadline Day: Münchner vor Verpflichtung von Palhinha

Der Wechsel von Benjamin Pavard zu Inter Mailand ist beschlossene Sache. „Merci Benji!“, sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen in der Mitteilung des deutschen Rekordmeisters. Im Raum steht eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro plus 3 Millionen an Bonuszahlungen. Pavard war 2019 für 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum FC Bayern gewechselt. Dafür kommt nun Ersatz. Offenbar wird Thomas Tuchel auf den letzten Moment hin doch noch seinen Wunschspieler bekommen: Der FC Bayern München steht kurz vor der Verpflichtung von Joao Palhinha vom FC Fulham. Laut Informationen des kicker am Freitagmorgen ist der Wechsel "fast perfekt". Der 28-jährige Portugiese soll der Sechser sein, den der Münchner Trainer gefordert hatte, der Transfer wird voraussichtlich etwa 65 Millionen Euro kosten. Palhinha war erst im vergangenen Sommer für 20 Millionen von Sporting Lissabon in die Premier League gewechselt.

FC Bayern an Nationalspieler Bella-Kotchap dran

Kurz vor dem Ende der Transferphase ist offenbar auch der deutsche Rekordmeister FC Bayern München noch in den Poker um Fußball-Nationalspieler Armel Bella-Kotchap eingestiegen. Berichten von "Bild" und "Sport1" zufolge haben die Bayern Verhandlungen mit dem FC Southampton aufgenommen. Laut Informationen von Sky hat sich der FC Southampton, der gerade aus der englischen Premier League abgestiegen ist, jedoch bereits am Donnerstag weitgehend mit Borussia Dortmund über einen Transfer des 21-jährigen Verteidigers geeinigt. Bella-Kotchap, der einen Wechsel in die Bundesliga anstrebt, soll demnach auf Leihbasis zum Vizemeister wechseln, mit einer Option zum anschließenden Kauf. Die Vereine arbeiten jedoch noch an den Einzelheiten.

Was passiert mit Ryan Gravenberch?

Nach nur einer Saison wird Ryan Gravenberch den FC Bayern wieder verlassen. Die Münchner und der FC Liverpool haben sich auf einen Transfer geeinigt. Laut Sky wird der niederländische Mittelfeldspieler beim englischen Spitzenklub einen Fünfjahresvertrag bis 2028 unterschreiben, der FC Bayern soll 45 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen kassieren. Gravenberch war im vergangenen Sommer für 18,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu den Bayern gekommen, konnte sich aber weder unter Trainer Julian Nagelsmann noch unter dessen Nachfolger Tuchel durchsetzen. Zuletzt äußerte sich der 21-Jährige immer wieder unzufrieden, sein Vertrag bei den Bayern läuft bis Sommer 2027.

Am Deadline Day, dem 1. September, schließt das Sommer-Transferfenster in der Bundesliga für Zugänge um 18 Uhr. Der FC Bayern und die anderen Bundesligisten können anschließend zwar noch Spieler verkaufen, allerdings nur in Länder, in denen die Transferperiode endet.