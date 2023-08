In der kommenden Saison der UEFA Champions League spielen wieder die besten 32 Teams aus den europäischen Top-Ligen um die Krone im europäischen Fußball. Auch vier deutsche Bundesligisten sind in der Champions League Saison 2023/24 vertreten. Rekordmeister FC Bayern München, Vizemeister Borussia Dortmund, DFB-Pokalsieger RB Leipzig und CL-Neuling Union Berlin schauen gespannt auf die Auslosung der Gruppenphase der UEFA Champions League.

Wann findet die Auslosung für die Gruppenphase der Champions League statt?

findet die Auslosung für die Gruppenphase der Champions League statt? Wo wird die Auslosung im Free-TV-Übertragung & Stream übertragen?

Alle Informationen zur Auslosung der CL-Gruppenphase 2023/24 im Überblick.

Auslosung Champions League Gruppenphase: Termin und Uhrzeit

Die Auslosung der Gruppenphase der UEFA Champions League findet am Donnerstag, 31. August 2023, um 18 Uhr deutscher Zeit statt. Die Auslosung wird in Monaco durchgeführt.

Titelverteidiger Manchester City befindet sich in Lostopf 1.

© Foto: Robert Michael/dpa

Champions League Auslosung live: Übertragung im Free-TV und Livestream

Für alle Fans der Königsklasse gibt es hier gute Nachrichten: Unter anderem wird die Champions League Auslosung im kostenlosen Stream übertragen.

Die Auslosung der Gruppenphase wird live auf verschiedenen Plattformen übertragen. Im TV könnt ihr die Auslosung ausschließlich auf dem kostenpflichtigen Sender Sky Sport News sehen, der im Rahmen eines Sky-Abonnements verfügbar ist.

Wenn ihr lieber online zuschauen möchtet, könnt ihr den kostenlosen Livestream in der ZDF-Mediathek, oder den beiden kostenpflichtigen Streamingangeboten skysport.de und DAZN finden. Die Übertragung beginnt jeweils um 18 Uhr.

Champions League Auslosung: Modus

Bei der Auslosung werden insgesamt acht Gruppen mit jeweils vier Mannschaften gebildet. Jede Gruppe setzt sich aus einer Mannschaft aus jedem der verschiedenen Lostöpfe zusammen. Theoretisch könnte Titelverteidiger Manchester City (Topf 1) mit Real Madrid (Topf 2), dem AC Milan (Topf 3) und Newcastle United (Topf 4) gelost werden. Allerdings ist es nicht möglich, dass sie in dieselbe Gruppe wie der BVB, Leipzig oder Union Berlin kommen, da Teams aus demselben Land in der Gruppenphase nicht gegeneinander antreten können. Diese Regelung tritt erst ab dem Viertelfinale außer Kraft.

Nachdem die acht Vierer-Gruppen festgelegt sind, werden wie gewohnt sechs Spieltage in der Gruppenphase ausgetragen. Anschließend qualifizieren sich die ersten und zweiten Platzierungen jeder Gruppe für das Achtelfinale, während die Drittplatzierten in die Europa League wechseln.

Wann findet die Gruppenphase statt?

Die Gruppenphase in der Champions League wird an sechs Spieltagen ausgetragen. Der 1. Spieltag beginnt am 19. September 2023. Die letzten Partien der Gruppenphase finden mit dem 6. Spieltag am 13. Dezember 2023 statt.