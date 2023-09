Die Transferaktivitäten bei Borussia Dortmund sind wohl auch am heutigen Deadline Day noch nicht abgeschlossen. Im Sturm hat sich der BVB mit Nationalspieler Nicklas Füllkrug verstärkt. Als Abwehr-Alternative ist weiterhin Nationalspieler Armel Bella-Kotchap von Premier-League-Absteiger FC Southampton ein Thema. Und was passiert noch mit Thomas Meunier und Thorgan Hazard? Die Dortmunder möchten das Duo gerne noch abgeben. Wir nennen mögliche Neuverpflichtungen und Transfergerüchte vor dem Deadline Day beim Borussia Dortmund.

BVB am Deadline Day: Kommt heute Armel Bella-Kotchap?

Der BVB ist auf der Suche nach einem Verteidiger in England fündig geworden. Die Dortmunder stehen kurz vor der Verpflichtung des Nationalspielers Armel Bella-Kotchap. Der Fußball-Bundesligist hat nach Informationen des Pay-TV-Senders Sky bereits eine Einigung mit dem 21-jährigen Verteidiger des Premier-League-Absteigers FC Southampton erzielt. Geplant ist, dass Bella-Kotchap auf Leihbasis mit einer nachfolgenden Kaufoption zum Vizemeister wechselt, doch die genauen Details werden noch zwischen den Vereinen ausgearbeitet. Der ehemalige Bochumer hat in Southampton einen Vertrag bis zum Sommer 2026, jedoch strebt er nach dem Abstieg aus der Premier League offensichtlich neue sportliche Ziele an. Bella-Kotchap hat bisher zwei Länderspiele unter der Leitung von Bundestrainer Hansi Flick absolviert.

Nationalstürmer Füllkrug wechselt nach Dortmund

Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug wechselt innerhalb der Bundesliga von Werder Bremen zu Borussia Dortmund. Der 30-Jährige erhält bei seinem neuen Club einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026, wie der BVB am Donnerstagabend mitteilte. „Wir freuen uns auf diesen positiven Typen, der sich für unseren Club zerreißen wird. Der BVB hat in drei Wettbewerben ambitionierte Ziele, und wir sind der Überzeugung, mit Niclas noch stärker aufgestellt zu sein“, sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl zur prominenten Neuverpflichtung kurz vor dem Ende der Transferperiode am Freitag. Füllkrug hatte noch einen Vertrag bei Werder Bremen bis zum 30. Juni 2025.

Bremens Niclas Füllkrug hat sich in den Fokus des BVB gespielt und wechselt nach Dortmund.

© Foto: Carmen Jaspersen/dpa

BVB sucht Abnehmer für Meunier und Hazard

Borussia Dortmund sucht händeringend Abnehmer für die Belgier Thomas Meunier und Thorgan Hazard gesucht. Hazard spielt aktuell in Dortmund keine Rolle mehr und soll den BVB im Idealfall noch in diesem Sommer verlassen. Allerdings gestaltet sich das als äußerst schwierig. Der Belgier, der gerne 2024 die EM spielen würde, wurde zwar mit verschiedenen Clubs in Verbindung gebracht, jedoch sollen laut den "Ruhr Nachrichten" bisher keine Angebote bei Borussia Dortmund eingegangen sein. Der Grund dafür ist recht einfach. Hazard stellt offenbar sehr hohe Anforderungen, was potenzielle Interessenten abschreckt. Beim BVB hat er ein jährliches Einkommen von etwa fünf Millionen Euro.

RB Leipzig sagt dem BVB ab: Poulsen bleibt in Leipzig

Trotz großer Konkurrenz und des starken Interesses seitens des BVB hat Yussuf Poulsen beschlossen, bei RB Leipzig zu bleiben. Laut Informationen der dpa hat der Pokalsieger dem Ligakonkurrenten eine Absage erteilt, was einen kurzfristigen Transfer des dänischen Nationalspielers betrifft. In den vergangenen Tagen hatte der BVB intensiv versucht, Poulsen zu verpflichten, um neben Sébastien Haller einen weiteren hochgewachsenen Mittelstürmer im Kader zu haben.

Am Deadline Day, dem 1. September, schließt das Sommer-Transferfenster in der Bundesliga für Zugänge um 18 Uhr. Der BVB und die anderen Bundesligisten können anschließend zwar noch Spieler verkaufen, allerdings nur in Länder, in denen die Transferperiode endet.