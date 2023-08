„Schwarz-weiß spielt wieder bundesweit“ – mit diesem Slogan haben die Fußballer des SSV Ulm 1846 Fußball den Aufstieg in die 3. Liga gefeiert. Nach 22 Jahren sind die Spatzen, wie der Verein auch genannt wird, zurück im Profifußball. In der Saison 2023/24 spielt der Klub, der für seinen Höhenflug in die Bundesliga und seinen tiefen Fall berühmt geworden ist, in der 3. Liga.

Im „Spatzenfunk“, dem Fußball-Podcast der SÜDWEST PRESSE, dreht sich alles um die Ulmer Kicker. Die Sportredaktion begleitet die Spatzen durch die neue Spielzeit – und liefert im Podcast Interviews, Analysen und mehr! Im monatlichen Rhythmus laden wir spannende Gesprächspartner zu uns ins Studio, sprechen über Neuigkeiten oder analysieren den Status quo.

