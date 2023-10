Im Donaustadion steigt das Spitzenspiel der 3. Liga – und einer fehlt. Kapitän Johannes Reichert, die Identifikationsfigur des SSV Ulm 1846 Fußball, ist für die Partie gegen Dynamo Dresden gesperrt. Er sah beim 2:1-Sieg in Sandhausen seine fünfte gelbe Karte der Saison – und muss eine Zwangspause einlegen. Was das für den 32-Jährigen bedeutet und von wo aus er das Spiel am liebsten verfolgen würde, erzählt er in der neuen Folge von „Spatzenfunk“.

Im Fußball-Podcast der SÜDWEST PRESSE spricht Johannes Reichert mit Sportreporterin Nadine Vogt über die Euphorie-Welle und den sportlichen Erfolg, den man sich in Ulm solange gewünscht hat. Er analysiert das Spiel in Sandhausen, bei dem ausgerechnet der sonst so sichere Innenverteidiger, beim 0:1-Gegentreffer einen Aussetzer hatte und spricht über die Fehlerkultur innerhalb des Teams.

Thema ist auch ein von Reichert organisierter Mannschaftsabend in einer sehr schwierigen Phase in der Aufstiegssaison 2022/23, der mächtig schiefging und über den man bei den Spatzen heute lachen kann. Zum Glück! Denn sonst würden ihn in diesen Wochen nicht so viele Menschen auf diese eine Sache ansprechen. Stichwort Elversberg 2.0 – und der Traum vom Durchmarsch in die Zweite Bundesliga.

Gemeinsamer Jubel vor dem D-Block: Die Mannschaft des SSV Ulm 1846 Fußball feiert ihren Erfolg gegen den TSV 1860 München. Am Sonntag geht es mit dem zweiten ausverkauften Heimspiel in Folge weiter. Die SG Dynamo Dresden reist zum Spitzenspiel an. 17 000 Zuschauer werden die Partie von den Tribünen aus verfolgen – auch Kapitän Johannes Reichert.

© Foto: Lars Schwerdtfeger

Kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts und Co.

Den Fußball-Podcast „Spatzenfunk“ gibt es kostenlos in den meisten gängigen Podcast-Apps. Wir haben einige Möglichkeiten zusammengefasst:

Wenn der Podcast in eurer Audio-App noch nicht angezeigt wird, könnt ihr ihn über den RSS-Feed https://spatzenfunk.podigee.io/feed/mp3 abonnieren. Einfach den Link kopieren und in einer App wie Google Podcasts oder Pocket Casts hinzufügen.

Alle Podcast der SÜDWEST PRESSE gibt es unter: swp.de/podcasts.

Die Folgen und was es zum Podcast „Spatzenfunk“ zu wissen gibt

Alle Neuigkeiten zum SSV Ulm 1846 Fußball

SSV Ulm 1846 Fußball verpassen? Auf unserer Themenseite Sie wollen keine Neuigkeiten zumverpassen? Auf unserer Themenseite swp.de/ssvulm finden Sie alles Relevante rund um die Spatzen. Außerdem gibt es neben dem Podcast-Angebot einmal wöchentlich den Newsletter „Achtzehnsechsundvierzig“ der SWP-Sportredaktion, in dem wir die Top-Neuigkeiten der Woche zusammenfassen. Immer freitags und kostenlos!