Wie schlägt sich der SSV Ulm 1846 Fußball in seiner ersten Drittliga-Spielzeit? Welche Neuigkeiten gibt es rund um die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle und Kapitän Johannes Reichert? Was verändert sich im Verein und was gibt’s Neues zum anvisierten Stadion-Neubau und im Nachwuchsleistungszentrum der Ulmer?

Interview, Spielbericht, Liveticker oder Hintergrundstory – die Sportredaktion der SÜDWEST PRESSE hält Sie rund um den SSV Ulm 1846 Fußball auf dem Laufenden. Neben der regelmäßigen Berichterstattung in der gedruckten Zeitung wie online auf swp.de gibt es für Sie nun auch die Möglichkeit, sich für unseren Newsletter „Achtzehnsechsundvierzig“ zu registrieren. Einmal wöchentlich stellen wir die Top-News in kompakter und aufbereiteter Form für Sie zusammen. Pünktlich zum Start ins Wochenende wird der Newsletter jeden Freitagnachmittag versendet – viermal im Monat und kostenfrei. Ob– die Sportredaktion der SÜDWEST PRESSE hält Sie rund um den SSV Ulm 1846 Fußball auf dem. Neben der regelmäßigen Berichterstattung in der gedruckten Zeitung wie online aufgibt es für Sie nun auch die Möglichkeit, sich für unserenzu registrieren. Einmal wöchentlich stellen wir die Top-News in kompakter und aufbereiteter Form für Sie zusammen. Pünktlich zum Start ins Wochenende wird der Newsletterversendet – viermal im Monat und kostenfrei.

Newsletter zum SSV Ulm 1846 Fußball – So geht’s zur Anmeldung

unkompliziert unter der nachfolgenden Anmeldemaske oder auf E-Mail-Adresse angeben und den Versand bestätigen. Jeden Freitag um 15 Uhr erhalten Sie dann automatisch eine Mail mit der Betreffzeile „Achtzehnsechsundvierzig“. So einfach bleiben Sie am Ball: Die Anmeldung zum Newsletter istunter der nachfolgendenoder auf swp.de unter folgendem Link möglich: swp.de/newsletter . Für die Anmeldung zum Newsletter müssen Sie lediglich ihren Vor- und Nachnamen sowie eineangeben und den Versand bestätigen. Jeden Freitag um 15 Uhr erhalten Sie dann automatisch eine Mail mit der Betreffzeile „“.

Der SSV Ulm 1846 Fußball ist ein Traditionsverein, der ab der Saison 2016/17 in der Regionalliga Südwest gespielt hat und im Mai 2023 die große Rückkehr in den Profifußball feiern durfte: Die Spatzen sind als Meister der Regionalliga Südwest in die 3. Liga aufgestiegen. Damit sind die Ulmer Kicker im Fußball-Bezirk Donau/Iller und der Region Ulm, dem Alb/Donau-Kreis sowie dem Landkreis Neu-Ulm der höchst-klassigste Fußball-Verein. Was in Ulm immer in Erinnerung bleibt: Der Durchmarsch unter Trainer Ralf Rangnick und später Martin Andermatt in die erste Bundesliga. Ein Jahr dauerte der Höhenflug in der Saison 1999/2000 an, dann folgte der große Absturz mit bis dato drei Insolvenzen. Jetzt ist der Klub zurück im Profifußball.

