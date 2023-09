Die Fußball-Euphorie in Ulm ist groß. Auch, weil der SSV Ulm 1846 Fußball, einen starken Saisonstart hingelegt hat. Nach sieben Spielen ist es deshalb an der Zeit für eine Zwischenbilanz. In der neuesten Folge von „Spatzenfunk“, dem Fußball-Podcast der SÜDWEST PRESSE, sprechen Nadine Vogt und ihr Kollege Moritz Clauss, Podcast-Erfinder und leidenschaftlicher Stadiongänger, über die Erfolgsserie des Drittliga-Aufsteigers. Alles nur eine Momentaufnahme – oder darf an der Donau schon von der zweiten Liga geträumt werden? Reporterin Nadine Vogt gibt ihre Einschätzung zu dieser heiklen Frage und beschreibt, warum es für Kicker wie Torjäger Dennis Chessa oder Außenbahnspieler Romario Rösch, die vergangene Saison schon zum Kader zählten, gerade zum Start dieser Spielzeit so gut läuft.

Die beiden werfen auch einen Blick auf das Highlight-Spiel gegen den TSV 1860 München. Denn nach zwei Jahrzehnten ist ein Ligaspiel der Fußballer des SSV Ulm 1846 Fußball endlich mal wieder ausverkauft. 17.000 Zuschauer haben Tickets für die Partie am Dienstag, 3. Oktober (19 Uhr). Etwa die Hälfte der Stadionbesucher, so schätzen Verein und Polizei, sind Fans der „Löwen“. Wird der Tag der Deutschen Einheit für die Spatzen etwa zum Auswärtsspiel im Donaustadion?

