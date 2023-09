Doch wer wird vor allem in Hinblick auf die Heim-EM 2024 Bundestrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft?

Neuer Bundestrainer: Wer wird Flick-Nachfolger?

Neun Monate vor der Heim-Europameisterschaft bleibt nicht viel Zeit für eine ausgiebige Trainersuche. Deshalb soll laut Verband „zeitnah“ ein neuer Bundestrainer präsentiert werden. Derzeit werden mehrere Namen gehandelt.

Alle Kandidaten für den Bundestrainer-Posten im Überblick:

Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann wird als Favorit auf den neuen Posten gehandelt. Nach dem wenig ruhmreichen Abgang beim FC Bayern München hat sein Image als Ausnahmetrainer gelitten. Dennoch werden ihm weiterhin die Qualitäten zugesprochen, die ein Bundestrainer benötigt. Allerdings würde ein nächstes missglücktes Engagement beim völlig verunsicherten DFB-Team Nagelsmanns Karriere nachträglich schaden. Zudem dürfte sein noch junges Alter beim DFB kontrovers diskutiert werden. Der Vertrag des 36-Jährigen bei seinem alten Arbeitgeber gilt noch bis 2026. Die Bayern hatten aber auch Hansi Flick einst zum DFB ziehen lassen.

Rudi Völler

Rudi Völler wird das DFB-Team für das Spiel gegen Frankreich vorbereiten. Falls die Mannschaft ein völlig anderes Gesicht zeigt, könnten die Entscheider beim DFB dann sagen: Das hat doch was! Vor 23 Jahren wollte Völler auch nur Übergangslösung sein und blieb dann vier Jahre. Bereits Mitte Oktober reist die Nationalmannschaft in die USA.

Jürgen Klopp

Für die deutschen Fußballfans wäre Jürgen Klopp natürlich ein Traum – vermutlich allerdings auch ein unwahrscheinlicher. Ihm wäre es allerdings zuzutrauen, mit seiner positiven Art die dringend benötigte Euphoriewelle für die Heim-EM loszutreten. Klopp ist allerdings vertraglich an den FC Liverpool gebunden. Erst im letzten Jahr verlängerte er seinen Kontrakt als Teammanager in Liverpool bis 2026. Allerdings berichtete der Mirror bereits, dass Klopp Ausstiegsklausel integrieren lassen. Langfristig will der ehemalige BVB-Trainer nämlich wieder nach Deutschland zurückkehren.

Matthias Sammer

Der Europameister von 1996 und frühere Sportdirektor des DFB kritisierte zuletzt die Entwicklungen im deutschen Fußball. Sammer gilt als Experte, sein letzter Trainerjob liegt allerdings viele Jahre zurück. Zuletzt trainierte er 2005 den VfB Stuttgart. Den Bundestrainer-Job bis zur Heim-EM hatte er kürzlich im Interview der „Süddeutschen Zeitung“ ausgeschlossen. „Ich habe vor einiger Zeit für mich die Entscheidung getroffen, dass ich operativ nicht mehr tätig sein möchte. Dabei soll es auch bleiben.“

Stefan Kuntz

Nach dem jüngsten 1:1 gegen Armenien muss Kuntz stark um seinen Job als Nationaltrainer der Türkei bangen. Das könnte für den DFB hilfreich sein, sollte man sich dort für eine Flick-Entlassung entscheiden. Kuntz kennt als früherer Erfolgstrainer der U21 den Verband. Intern wird er aufgrund seines angenehmen und konstruktiven Kommunikations-Stils geschätzt. Der Europameister von 1996 würde sich aber kaum nur als Übergangslösung bis zur Heim-EM sehen.

Oliver Glasner

In den Spekulationen um die Flick-Nachfolge ist auch immer wieder sein Name zu hören. Oliver Glasner wäre der erste Ausländer auf dem Bundestrainer-Posten. Der Österreicher ist aktuell vereinslos und kennt den deutschen Fußball aus seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt und beim VfL Wolfsburg sehr gut. Zudem weiß Glasner, der vor einem Jahr mit Frankfurt die Europ League gewinnen konnte, wie man große Titel holt.

Ralf Rangnick

Der 65-Jährige Rangnick ist aktuell Nationaltrainer der Österreicher und mit dem Nachbarland auch erfolgreich auf EM-Kurs. Klar wäre zudem, dass Rangnick sehr kritisch auf die DFB-Strukturen schauen würde. Ob das allen recht ist, erscheint fraglich. In der Vergangenheit wäre er allerdings schon einmal gerne Bundestrainer geworden. Ob das noch immer so ist, weiß nur er selbst.

Weitere Kandidaten

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (62) hat bereits gesagt, der Bundestrainer-Job passe nicht in seine „Lebensplanung“. Roger Schmidt (56) ist zuletzt mit Benfica Lissabon portugiesischer Meister geworden, hat in Portugal aber noch einen Vertrag bis 2026. Der Niederländer Louis van Gaal kokettierte in der „Bild“-Zeitung mit dem Satz: „Normalerweise trainiere ich nicht mehr bei einem Verein, aber ein vielversprechendes Land hat immer noch eine Chance, mich zu überzeugen!“ Der 72-Jährige hat (auch beim FC Bayern) etliche Erfolge vorzuweisen, er trainierte Hollands Nationalelf. Aber steht er für die Zukunft?

Umfrage: Wer soll neuer Bundestrainer werden?

Nach der Freistellung von Hansi Flick braucht die Männer-Nationalmannschaft des DFB einen neuen Chefcoach. Wer soll Kimmich und Co. für die EM 2024 in Deutschland fit machen?