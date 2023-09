Deutschland trifft am Dienstag auf Frankreich. Das 1004. Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft rückt nach der Entlassung von Hansi Flick noch mehr in den Fokus. Beim Spiel am Dienstag in Dortmund gegen den Vize-Weltmeister Frankreich werden Sportdirektor Rudi Völler, U20-Trainer Hannes Wolf und Sando Wagner einmalig auf der Bank sitzen. Was man zum Spiel wissen muss.

Die Bilanz zwischen Deutschland und Frankreich

Am Dienstag um 21:00 Uhr wird die Fußball-Nationalmannschaft in Dortmund gegen den WM-Finalisten Frankreich ihr 1004. Länderspiel bestreiten. In ihrer Historie verzeichnet sie 578 Siege, 208 Unentschieden und 217 Niederlagen. Das Torverhältnis beträgt 2254 zu 1184. Die derzeitige Sieglos-Serie der DFB-Auswahl erstreckt sich über fünf Spiele, wobei sie zuletzt im Jahr 1985 drei Niederlagen in Folge hinnehmen musste.

Wer sitzt als Bundestrainer auf der Bank?

Nach dem 1:4 gegen Japan endete die Ära von Hansi Flick als Bundestrainer nach insgesamt 25 Länderspielen. Während seiner Amtszeit verzeichnete er zwölf Siege, sieben Unentschieden und sechs Niederlagen. In der Partie gegen Frankreich wird DFB-Sportdirektor Rudi Völler vorübergehend als Teamchef fungieren. U20-Trainer Hannes Wolf und Sandro Wagner werden dabei an seiner Seite sitzen - einmalig, wie auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf beteuert.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler folgt auf Ex-Bundestrainer Hansi Flick. Aber nur für das Länderspiel gegen Frankreich.

© Foto: Arne Dedert/dpa

Völler hatte bereits von 2000 bis zu seinem Rücktritt nach dem Ausscheiden in der EM-Vorrunde 2004 in Portugal diese Position inne. Insgesamt erzielte Völler in 53 Länderspielen als Teamchef 30 Siege, dazu kamen zehn Unentschieden und 13 Niederlagen.

Was muss man zu Gegner Frankreich wissen?

Die DFB-Auswahl hat eine weniger erfolgreiche Bilanz gegen den Vize-Weltmeister vorzuweisen. In den bisherigen 32 Begegnungen konnte sie neun Siege verzeichnen, musste jedoch 15 Niederlagen hinnehmen. Die Heimbilanz ist mit sechs Siegen und fünf Niederlagen knapp positiv. Das letzte Aufeinandertreffen fand während der EM 2021 in München statt, bei dem die Franzosen mit 1:0 siegten. Damals entschied Abwehrspieler Mats Hummels die Partie vor den damals erlaubten 14.500 Zuschauern in der Allianz Arena mit einem Eigentor. Dies geschah während der Corona-Pandemie.

Wie viel Erfahrung hat der deutsche Kader?

Thomas Müller, der nachträglich nominiert wurde und gegen Japan eingewechselt wurde, ist mit 122 Länderspielen der erfahrenste Spieler im Kader von Rudi Völler. Hinter ihm steht sein Bayern-Kollege Joshua Kimmich mit 80 Einsätzen. Weitere Spieler im Kader mit über 50 Länderspielen sind Kapitän Ilkay Gündogan (FC Barcelona/68), Antonio Rüdiger (Real Madrid/61) und der Münchner Leroy Sané (54).

Pascal Groß gab sein Debüt in der Nationalmannschaft beim 1:4 gegen Japan. Der Mittelfeldspieler aus Brighton war bei seinem ersten Einsatz 32 Jahre und 86 Tage alt und gehört damit zu den ältesten Länderspiel-Debütanten in der Geschichte des DFB.

Wer ist aktuell der erfolgreichste Torschütze im DFB-Team?

Thomas Müller ist mit 44 Toren auch der erfolgreichste Schütze im aktuellen DFB-Team. Eine zweistellige Trefferzahl können vier weitere Spieler vorweisen, Serge Gnabry (22 Tore), Ilkay Gündogan (17), Kai Havertz (13) und Leroy Sané, der beim 1:4 gegen Japan zum zwölften Mal traf. Acht der 20 Feldspieler im Aufgebot warten noch auf ihre Torpremiere.