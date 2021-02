Im Achtelfinale des DFB-Pokals 2020/2021 geht es für den 1. FC Köln nach Bayern. Dort empfängt den FC am Mittwoch, den 03.02.2021, der SSV Jahn Regensburg im eigenen Stadion. Während sich die Kölner aktuell in der 1. Fußball-Bundesliga mitten im Abstiegskampf befindet, stehen die Regensburger in der 2. Liga im Tabellenmittelfeld. Im Kampf um den Klassenerhalt konnte Köln allerdings am vergangenen Wochenende wichtige Punkte holen und mit einem 3:1 Sieg über Arminia Bielefeld zudem ordentlich Selbstvertrauen für die Achtelfinal-Begegnung gegen Regensburg sameln.

Kann der 1. FC Köln mit einem Sieg über Regensburg den ersten Viertelfinal-Einzug seit elf Jahren feiern?

Das können sich Fußball-Fans live im Fernsehen und im Stream ansehen. Alle Infos zur Übertragung der Partie, erfahrt ihr hier.

DFB-Pokal Achtelfinale: SSV Jahn Regensburg gegen 1. FC Köln

Werfen wir einen Blick auf den direkten Vergleich zwischen Regensburg und Köln. Welches Team konnte mehr direkte Duelle für sich entscheiden?

Erst vier Mal gab es diese Begegnung. Davon konnten die Kölner drei Mal gewinnen. Nur ein Spiel konnten die Regensburger siegreich gestalten - immerhin war dieser Sieg zugleich das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams. Dieses fand im Mai 2019 statt und war der 33. Spieltag der 2. Bundesliga-Saison 2018/2019. In einem furiosen Spiel gewann Regensburg mit 3:5.

Die Achtelfinal-Partie nochmal im Überblick:

Pokalrunde: 3. Runde, Achtelfinale, DFB-Pokal 2020/21

Anpfiff: Mittwoch, 03.02.2021, um 20:45 Uhr

Stadion: Jahnstadion, Regensburg

Regensburg gegen Köln Übertragung: Live im TV und Stream auf Sky

Das Pokalspiel zwischen Regensburg und Köln wird nicht im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Nur der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte an der Achtelfinal-Partie gesichert.

Free-TV: keine

Pay-TV: SkySport2 (Konferenz), SkySport4, SkySport6

Stream: SkyGo, SkyTicket

Der 1. FC Köln bangt mit Blick auf das Pokal-Achtelfinale gegen Jahn Regensburg um den Einsatz von Innenverteidiger Sebastiaan Bornauw (links). Der belgische Nationalspieler fehlte schon am Sonntag beim 3:1 im Liga-Spiel gegen Arminia Bielefeld wegen Rückenproblemen.

© Foto: Marius Becker/dpa

DFB-Pokal Achtelfinale: Diese Spiele laufen im Free-TV auf Sport1 und ARD

Drei Achtelfinalspiele werden im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein: Die Sender ARD und Sport1 zeigen die Spiele kostenlos im TV und Stream. Wo ihr die Achtelfinal-Partien live im Free-TV sehen könnt, erfahrt ihr hier:

Übertragung DFB-Pokal 2021: Wo werden die Spiele im Achtelfinale gezeigt?

Wie die Partie RW Essen gegen Bayer Leverkusen werden die weiteren Spiele des DFB-Pokals nur im Pay-TV zu sehen sein. Wir haben für euch eine Übersicht über alle Partien.

Dienstag, 02. Februar 2021

Mitwoch, 03. Februar 2021