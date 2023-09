Die Fußball-Nationalmannschaft der Frauen präsentiert sich erstmals seit dem Vorrunden-Aus in Australien dem heimischen Publikum. Dabei stehen Alexandra Popp und Co. ziemlich unter Druck. Das Aufgebot für die Nations-League in Bochum gegen Island muss heute liefern. Nach dem 0:2 zum Auftakt in Dänemark kann sich das deutsche Team keinen weiteren Ausrutscher mehr erlauben. Nicht dabei ist Sara Däbritz, die wegen eines Trauerfalles in der Familie für die beiden Spiele nicht zur Verfügung steht. Ein Ersatz für die Mittelfeldspielerin von Olympique Lyon wird nicht nachnominiert.

Dallmann und Gwinn gegen Island dabei

"Beide sind mit ihrer Erfahrung und als Persönlichkeiten wichtig für unser Team", sagte Carlson über Gwinn (Kreuzbandriss) und Dallmann (Syndesmoseriss), die die WM in Australien und das historische Vorrunden-Aus verpasst hatten: "Mit dem Ziel, bestmöglich in die Nations League zu starten, werden wir uns mit diesem starken Kader auf die kommenden Aufgaben intensiv vorbereiten."

Svenja Huth und Sara Däbritz fehlen

21 WM-Fahrerinnen zum Start in die Olympia-Qualifikation dabei. Da Vize-Kapitänin Svenja Huth (VfL Wolfsburg) aufgrund der Geburt ihres Sohnes pausiert, sind Sara Däbritz hat aufgrund eines Trauerfalls in der Familie abgesagt. Wieder zurück in der Nationalmannschaft sind Sarai Linder (TSG Hoffenheim) und Janina Minge (SC Freiburg). Melanie Leupolz (FC Chelsea) hatte am Montag ihren Rücktritt aus der Nationalelf verkündet.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg setzt nach der verpatzten WM 2023 auf einen fast unveränderten Kader. Sie selbst ist aber nicht dabei.

Der Kader der Frauen-Nationalmannschaft

Tor

Abwehr

Mittelfeld/Angriff

Nations League als Quali für Olympische Spiele 2024

Über die neu geschaffene Nations League werden die zwei restlichen Europa-Tickets für die Sommerspiele 2024 in Paris ausgespielt. Dritter Gegner der Vize-Europameisterinnen ist Wales (27. Oktober).