Lena Lattwein gehört zu den wichtigsten Spielerinnen des VfL Wolfsburg in der Frauen-Bundesliga. Auch bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft setzt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auf die Mittelfeldspielerin. Bei der Europameisterschaft 2022, als die DFB-Frauen das Finale erreichten, kam Lattwein bei fünf Spielen zum Einsatz und schoss ein Tor. Nun findet mit der gehört zu den wichtigsten Spielerinnen des VfL Wolfsburg in der Frauen-Bundesliga. Auch bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft setzt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auf die Mittelfeldspielerin. Bei der Europameisterschaft 2022, als die DFB-Frauen das Finale erreichten, kam Lattwein bei fünf Spielen zum Einsatz und schoss ein Tor. Nun findet mit der Frauen-Fußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland das nächste große Turnier statt, bei dem die junge Spielerin mit der DFB-Auswahl den Titel gewinnen will.

In ihren jungen Jahren ist Lena Lattwein auf Spitzenniveau bereits eine etablierte Spielerin im Frauenfußball. Wie war bisher ihre Karriere? Die Informationen zur Fußballerin bekommt ihr in diesem Artikel.

Das ist Lena Lattwein im Porträt

Alle Fakten zu Lena Lattwein auf einen Blick:

Name : Lena Lattwein

: Lena Lattwein Geburtstag : 02.05.2000

: 02.05.2000 Sternzeichen : Stier

: Stier Geburtsort : Neunkirchen (Saar), Saarland

: Neunkirchen (Saar), Saarland Staatsangehörigkeit : Deutsch

: Deutsch Größe : 1,76 m

: 1,76 m Beruf : Fußballerin

: Fußballerin Verein : VfL Wolfsburg (seit 2021)

: VfL Wolfsburg (seit 2021) Instagram: @lena_lattwein

Lena Lattwein ist Mittelfeldspielerin des VfL Wolfsburg und der deutschen Nationalelf.

© Foto: Adam Davy/dpa

Gehalt von Lena Lattwein: Was verdienen Fußballerinnen?

Prämie von 30.000 Euro. Bei der Frauen-WM 2023 schüttet die Fifa erstmals Gelder an die Spielerinnen selbst aus. Genaue Zahlen sind öffentlich nicht über die Gehälter im Frauenfußball bekannt. Klar ist aber, dass sie deutlich weniger verdienen als die Männer. Beim VfL Wolfsburg verdienen die Frauen wohl mit am besten im Vergleich mit anderen Vereinen in der Frauen-Bundesliga. Hinzu kommen dann noch Prämien, die die Spielerinnen bei bestimmten Erfolgen erhalten. Für den Finaleinzug bei der Fußball-EM 2022, erhielt jede Spielerin eineBei der Frauen-WM 2023 schüttet die Fifa erstmals Gelder an die Spielerinnen selbst aus. Das sind die Prämien für die deutschen Nationalspielerinnen bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland.

Spielstil von Lena Lattwein

In der Regel agiert sie beim VfL Wolfsburg im zentralen Mittelfeld neben ihrer Teamkollegin Lena Oberdorf. Ihre Stärke liegt in ihrer Vielseitigkeit als starke Zweikämpferin, da sie sowohl in der Innenverteidigung als auch im offensiven Mittelfeld spielen kann.

Lena Lattwein privat – Perfekte Abiturnote

Über das Privatleben von Lena Lattwein ist nicht viel bekannt. Wenn sie einen Wunsch frei hätte, würde sie sich wünschen, mehrere Sprachen fließend zu beherrschen. Sie studiert Wirtschaftsmathematik an der Universität Mannheim, um einen geistigen Ausgleich zum Fußball zu haben, wie sie dem Magazin der Frauen-Bundesliga mitteilte.

Lena Lattwein absolvierte ihre Schulausbildung am Illtal-Gymnasium in Illingen. Im Jahr 2017 erzielte sie bei ihrem Abitur eine außergewöhnliche Punktzahl von 900 von 900 möglichen Punkten und die Note 0,7.

Lebenslauf und Karriere von Lena Lattwein

Lena Lattwein begann ihre Fußballkarriere beim Verein JFG Untere Ill in Eppelborn und spielte dort bis zur Rückrunde der Saison 2016/17 in männlichen Jugendteams. Ab Februar 2017 spielte sie für die Frauenmannschaft des 1. FC Saarbrücken und absolvierte in dieser Zeit zehn Spiele in der 2. Bundesliga, in denen sie sechs Tore erzielte. Im Sommer 2017 wechselte sie zum Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim und unterzeichnete zunächst einen Zweijahresvertrag. Ihr Bundesliga-Debüt gab sie am 2. September 2017 (1. Spieltag) in der Startelf von Hoffenheim bei der 0:6-Auswärtsniederlage gegen den VfL Wolfsburg. Ihren ersten Bundesliga-Treffer erzielte sie am 15. Oktober 2017 (5. Spieltag) beim 3:0-Auswärtssieg gegen den 1. FC Köln in der 77. Minute, der zugleich das Endergebnis war. Zur Saison 2021/22 wechselte sie zum VfL Wolfsburg.

Am 10. November 2018 absolvierte sie ihr erstes Länderspiel für die A-Nationalmannschaft über die gesamte Spieldauer gegen Italien. Zuvor wurde sie erstmals für das Freundschaftsspiel gegen Österreich am 6. Oktober 2018 in den Kader der Nationalmannschaft berufen, nachdem Lena Petermann verletzungsbedingt ausgefallen war, jedoch kam sie in diesem Spiel noch nicht zum Einsatz.

Insgesamt absolvierte Lena Lattwein bisher 29 A-Länderspiele und konnte dabei ein Tor erzielen.

