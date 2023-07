Sophia Kleinherne ist eine deutsche Abwehrspielerin, die aktuell bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag steht. Auch bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist die Abwehrspielerin unter Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg fest eingeplant. Nun findet mit der ist eine deutsche Abwehrspielerin, die aktuell bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag steht. Auch bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist die Abwehrspielerin unter Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg fest eingeplant. Nun findet mit der Frauen-Fußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland das nächste große Turnier statt, bei dem Sophia Kleinherne der DFB-Auswahl zum WM-Titel verhelfen soll.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um die deutsche Abwehrspielerin Sophia Kleinherne.

Das ist Sophia Kleinherne

Alle Fakten zu Sophia Kleinherne auf einen Blick:

Name : Sophia Kleinherne

: Sophia Kleinherne Geburtstag : 12.04.2000

: 12.04.2000 Sternzeichen : Widder

: Widder Geburtsort : Telgte, Nordrein-Westfahlen

: Telgte, Nordrein-Westfahlen Staatsangehörigkeit : Deutsch

: Deutsch Größe : 1,69 m

: 1,69 m Beruf : Fußballerin

: Fußballerin Verein : Eintracht Frankfurt (seit 2018)

: Eintracht Frankfurt (seit 2018) Instagram: @sophia.kleinherne

Sophia Kleinherne (r.) im Trikot von Eintracht Frankfurt.

© Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Gehalt von Sophia Kleinherne: Was verdienen Fußballerinnen?

Genaue Zahlen sind öffentlich nicht über die Gehälter im Frauenfußball bekannt. Klar ist aber, dass sie deutlich weniger verdienen als die Männer. Bei der Frauen-WM 2023 schüttet die Fifa erstmals Gelder an die Spielerinnen selbst aus. Das sind die Prämien für die deutschen Nationalspielerinnen bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland.

Hat Sophia Kleinherne einen Partner?

Derzeit liegen keine Informationen über den aktuellen Beziehungsstatus von Sophia Kleinherne vor. Daher können wir euch nicht sagen, ob die Sportlerin derzeit Single ist oder sich in einer Beziehung befindet.

Kleinherne kassiert Shitstorm nach Neymar-Kritik

Sophia Kleinherne zeigte sich überrascht von den starken negativen Reaktionen aus Brasilien auf ihre Aussage über Neymars Hang zur Schauspielerei nach Fouls. Während einer Pressekonferenz bei der Weltmeisterschaft in Wyong, Australien, erklärte die Fußball-Nationalspielerin: "Ich hätte nicht gedacht, dass das in Brasilien viral geht. Zumal das keine Kritik an Neymar sein sollte. Jeder, der mich kennt, weiß, wie ich das gemeint habe." In einem Playboy-Interview hatte die Verteidigerin zuvor über den brasilianischen Superstar gesagt: "Mir ist kein weiblicher Neymar bekannt. Ich kenne zum Beispiel keine Spielerin, die zwei oder drei Minuten liegen bleibt." Nun betonte sie, dass sie sich nicht rechtfertigen oder entschuldigen müsse.

Lebenslauf und Karriere von Sophia Kleinherne

Sophia Kleinherne wurde am 12. April 2000 in der kleinen Stadt Telgte in Nordrhein-Westfalen geboren. Sie wuchs mit zwei älteren Brüdern auf, die sie in die Welt des Fußballspielens einführten. Im Alter von neun Jahren begann Kleinherne bei der SG Telgte und später beim BSV Ostbevern zu spielen. Mit 13 Jahren gewann sie zweimal den deutschen Vize-Meistertitel mit dem FSV Gütersloh 2009 und wurde 2015 für die Westfalen-Auswahl ausgewählt, wo sie den U18-Länderpokal holte. Während dieser Zeit besuchte sie ein Sportinternat. Mit 16 Jahren spielte sie in der 2. Bundesliga Nord und wechselte mit 17 Jahren zum 1. FFC Frankfurt II in die 2. Bundesliga Süd. Noch im selben Jahr wurde sie in den Kader des Bundesligateams berufen und holte erneut den U18-Länderpokal, diesmal mit dem hessischen Team. Ihr erstes Bundesliga-Spiel absolvierte sie im Jahr 2018. Im Jahr 2020 wurde ihre Mannschaft in den Verein Eintracht Frankfurt integriert, und 2022 erzielte Kleinherne ihr erstes Tor in der 1. Liga während ihres 100. Bundesligaeinsatzes.

Seit 2014 spielt Sophia Kleinherne für die deutsche Nationalmannschaft. Ihre Karriere begann als 14-Jährige bei den U15-Meisterschaften, und sie war auch in den folgenden Jahren erfolgreich dabei. Als Kapitänin führte sie Deutschland bei der U19-Europameisterschaft 2019 in Schottland ins Finale. Im Jahr 2019 spielte Kleinherne erstmals für die A-Nationalmannschaft im Freundschaftsspiel gegen England. Im Londoner Wembley-Stadion vor rund 80.000 Zuschauern stand sie als Linksverteidigerin das gesamte Spiel über auf dem Platz, das die deutsche Mannschaft gewann. Kleinherne war bei der EM 2022 in England im Einsatz und wurde auch für die WM 2023 in Australien und Neuseeland nominiert.

Studium und Bundeswehr

Seit 2021 studiert Sophia Kleinherne Sportmanagement im Fernstudium. Sie wurde bereits zweimal mit der Fritz-Walter-Medaille ausgezeichnet. Neben ihrer Fußballkarriere ist sie als Hauptgefreitin Zeitsoldatin bei der Bundeswehr tätig und wohnt in Frankfurt.

