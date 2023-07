Ann-Kathrin Berger ist eine deutsche Torhüterin, die für den englischen Topclub FC Chelsea London spielt. Dort bestritt die gebürtige Göppingerin, seit 2019 insgesamt 60 Spiele für die Blues und gewann viermal in Folge die englische Meisterschaft. Auch bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist die Torhüterin unter Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg fest im Kader eingeplant. Nun findet mit der ist eine deutsche Torhüterin, die für den englischen Topclub FC Chelsea London spielt. Dort bestritt die gebürtige Göppingerin, seit 2019 insgesamt 60 Spiele für die Blues und gewann viermal in Folge die englische Meisterschaft. Auch bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist die Torhüterin unter Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg fest im Kader eingeplant. Nun findet mit der Frauen-Fußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland das nächste große Turnier statt, bei dem Ann-Kathrin Berger der DFB-Auswahl zum WM-Titel verhelfen soll.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um die deutsche Torhüterin Ann-Kathrin Berger.

Das ist Ann-Kathrin Berger

Alle Fakten zu Ann-Kathrin Berger auf einen Blick:

Name : Ann-Kathrin Berger

: Ann-Kathrin Berger Geburtstag : 09.10.1990

: 09.10.1990 Sternzeichen : Waage

: Waage Geburtsort : Göppingen, Baden-Württemberg

: Göppingen, Baden-Württemberg Staatsangehörigkeit : Deutsch

: Deutsch Größe : 1,80 m

: 1,80 m Beruf : Fußballerin

: Fußballerin Verein : FC Chelsea (seit 2019)

: FC Chelsea (seit 2019) Freundin: Jessica Carter

Jessica Carter Instagram: annkathrin.berger

Ann-Kathrin Berger mit der Bundestrainerin auf dem Fahrrad während der Vorbereitung auf die Frauen-WM 2023.

© Foto: Daniel Löb/dpa

Lebensgefährtin von Ann-Kathrin Berger: Das ist Jessica Carter

Ann-Kathrin Berger und die englische Spielerin Jessica Carter sind ein Paar und leben gemeinsam in London. Beide sind beim FC Chelsea als Spielerinnen tätig.

Ann-Kathrin Berger hatte bereits mehrmals Krebs

Bei der Torhüterin vom FC Chelsea war 2017 eine aggressive Form von Schilddrüsenkrebs diagnostiziert worden, sie musste sich damals einer schweren, sechsstündigen Operation unterziehen. Danach war sie einige Jahre krebsfrei, ehe sie während der EM 2022 vom erneuten Krebsverdacht erfuhr, es aber erst später öffentlich machte. Nachdem die Krankheit im vergangenen Sommer zurückgekehrt war, hatte sie sich einer Radiojodtherapie unterzogen.

Das Thema Krebs ist und bleibt aber für Berger ein Dauerbegleiter. „Es ist ein längerer Prozess über mehrere Jahre, in denen natürlich immer etwas passieren, aber es auch verheilen kann. Deshalb ist es noch nicht so ganz klar, ob alles in Ordnung ist oder nicht“, hatte sie im Januar der Deutschen Presse-Agentur gesagt.

Gehalt von Ann-Kathrin Berger: Was verdienen Fußballerinnen?

Konkrete Angaben zu den Gehältern im Frauenfußball sind öffentlich nicht verfügbar. Es ist jedoch bekannt, dass diese Gehälter deutlich unter denen der Männer liegen. Beim FC Chelsea scheinen die Frauen im internationalen Vergleich jedoch zu den Spitzenverdienern zu gehören. Bei der Frauen-WM 2023 schüttet die Fifa erstmals Gelder an die Spielerinnen selbst aus. Das sind die Prämien für die deutschen Nationalspielerinnen bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland.

Lebenslauf und Karriere: So kam Ann-Kathrin Berger zum Fußball

Wie viele ihrer Kolleginnen hat auch Berger ihre Liebe zum Fußball bereits als Kind entdeckt. Im zarten Alter von vier Jahren stand sie erstmals für den KSG Eislingen auf dem Spielfeld. Während ihrer gesamten Jugend spielte sie leidenschaftlich Fußball und im Jahr 2011 bekam sie die Chance, für den Bundesligisten Turbine Potsdam als Profifußballerin zu spielen. Mit Potsdam gewann sie 2012 die Deutsche Meisterschaft. 2014 wechselte Ann-Kathrin Berger zu Paris Saint-Germain und im Jahr 2016 entschied sie sich für einen Wechsel nach Großbritannien, wo sie zunächst beim FC Birmingham unter Vertrag stand. Schließlich fand sie 2019 beim FC Chelsea eine neue sportliche Heimat und seit 2020 ist sie die Stammtorhüterin des Teams. Dort gewann sie viermal die englische Meisterschaft und feierte insgesamt drei Pokalsiege mit dem FC Chelsea. Seit 2020 gehört Ann-Kathrin Berger auch zur deutschen Nationalmannschaft, allerdings in der Rolle der zweiten Torfrau. Es gab eine kurze Phase, in der sie darüber nachdachte, sich in England einbürgern zu lassen, um dort für die englische Nationalmannschaft als Torhüterin zu spielen. Letztendlich entschied sie sich jedoch dagegen und blieb Teil des deutschen Teams.

