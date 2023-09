Was für eine Überraschung! Im ersten Spiel nach der Trennung von Hansi Flick hat dieihre Negativ-Serie von fünf sieglosen Testspielen beendet. Unter „Einmal-Bundestrainer“ Rudi Völler setzte sich das Team um Kapitän Ilkay Gündogan am Dienstag in Dortmund mit 2:1 (1:0) gegen Frankreich durch.