Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat am Dienstagabend für eine große Überraschung gesorgt. Im ersten Spiel ohne Hansi Flick als Bundestrainer zeigte sich das DFB-Team von seiner besten Seite. Mit Rudi Völler an der Seitenlinie schlugen Kapitän Ilkay Gündogan und Co. Frankreich mit 2:1 (1:0).

Erwartungsgemäß wurde die deutsche Mannschaft in der internationalen Presse hochgelobt.

Auch in unserer Einzelkritik hagelt es gute Noten:

Einzelkritik zum Länderspiel: Gute Noten für die deutsche Mannschaft

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Einzelkritik:

Ter Stegen (Note: 2)

Die neue Nummer 1 im Tor der deutschen Nationalmannschaft bekam zwar wenig auf seinen Kasten, allerdings strahlte er viel Sicherheit aus. Bei den gefährlichen Versuchen von Tchouameni (57.) und Griezmann (82.) war er zur Stelle. Den Gegentreffer per Foulelfmeter konnte jedoch auch er nicht verhindern.

Tah (Note: 2)

Der Profi von Bayer Leverkusen machte seine Sache auf der Rechtsverteidiger-Position hervorragend. Immer wieder startete er gute Vorstöße und war defensiv stabil.

Süle (Note: 3)

Niklas Süle konzentrierte sich auf seine Stärken. Er gewann viele Zweikämpfe und war zur Stelle, wenn es brenzlig wurde.

Rüdiger (Note: 2,5)

Antonio Rüdiger machte seine Sache als Abwehrchef gut. Er dirigierte die Nebenleute und machte Ansagen, wenn ihm das Stellungsspiel nicht passte. Natürlich gewann auch er wichtige Zweikämpfe gegen Kolo Muani.

Henrichs (Note: 1,5)

Der Leipziger machte sein bestes Spiel im Nationaldress. Er setzte immer wieder gefährliche Akzente nach vorne und bereitete die wichtige Führung durch Thomas Müller vor, indem er den Ball nach einem Doppelpass mit Gnabry in den Rücken der französischen Abwehr spielte.

Benjamin Henrichs (M) machte sein bestes Spiel im Nationaldress.

Gündogan (Note: 3)

Mit seinem gewonnenen Zweikampf vor dem eigenen Sechszehner, legte er den Grundstein für den Führungstreffer. Nach einem Zweikampf mit Rabiot musste der Kapitän ausgewechselt werden.

Can (Note: 2)

Emre Can machte ein starkes Spiel. Der Dortmunder war mit dem Ball Antreiber und gegen den Ball Abräumer.

Sané (Note: 2)

Leroy Sané strahlte sehr viel Offensivgefahr aus. Nach einem Pass von Kai Havertz krönte er seine tolle Leistung. Der verursachte Foulelfmeter hatte glücklicherweise keine größeren Konsequenzen für den Spielausgang.

Wirtz (Note: 2,5)

Auf der Zehn lieferte Wirtz in Abwesenheit Musialas eine engagierte Partie ab. Der Leverkusener war als Spielmacher viel unterwegs, leitete gute Kombinationen ein.

Gnabry (Note: 3)

Gegen Frankreich agierte er viel mutiger als noch gegen Japan und brachte Schwung rein. In der 64. Minute wurde Gnabry ausgewechselt.

Müller (Note: 1,5)

Er tat das, was er schon immer am besten konnte: Richtig stehen und zur Stelle sein, wenn man ihn am meisten braucht. Mit einem typischen Müller-Tor brachte er Deutschland auf die Siegesstraße. Im weiteren Verlauf war er viel unterwegs und Antreiber für die Mitspieler. Müller ging voran und wurde nach einer Stunde ausgewechselt.

Groß, Brandt und Co: Die Noten der Einwechselspieler

Die Ersatzspieler der deutschen Mannschaft in der Einzelkritik:

Groß (Note: 3)

In der 25. Minute für Gündogan eingewechselt war er ballsicher und sehr präsent.

Brandt (Note: 3,5)

Kam in der zweiten Halbzeit zum Einsatz und fügte sich ordentlich ein.

Havertz (Note: 2,5)

Kam für Müller in die Partie und bereitete das 2:0 vor.

Gosens (Note: Keine Bewertung)

In der Schlussphase auf seiner linken Seite im Einsatz. Erneut sehr engagiert, fing einige Pässe des Gegners ab.

Hofmann (Note: Keine Bewertung)

Sollte für die letzten Minuten für Entlastung sorgen. Auch in der Abwehr noch umsichtig.

