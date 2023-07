Die Bundestagsabgeordnete der Linken, Sahra Wagenknecht, spricht im Bundestag. Das war wohl einmal.Es sieht nicht so aus, als ob Wagenknecht in dieser Legislaturperiode von ihrer Noch-Partei in die Debatte geschickt wird. Das könnte die Gründung einer neuen Partei beschleunigen. © Foto: Kay Nietfeld / dpa