Unwetter, Starkregen, Gewitter und Überschwemmungen - in Deutschland ist der Sommer bisher eher ins Wasser gefallen. Auch am Montagabend zogen wieder schwere Gewitter über das Land. Während bei uns der Regen den Menschen zu schaffen macht werden in anderen Ländern Europas Hitzerekorde geknackt.

Wetter in Österreich - Hitze mit Temperaturen über 40 Grad

Das Portal „daswetter.com“ berichtet, dass in Österreich die Temperaturen steigen werden. Am Mittwoch sollen die Temperaturen dort die 40 Grad Marke knacken.

Wetter in Spanien - Rekordwerte von bis zu 50 Grad

Heißer als in Österreich soll es in Portugal und Spanien werden. Dort rechnen die Meteorologen mit Rekordhitze. Denn die Wettermodelle zeigen einen Vorstoß von Sahara-Luft. In Portugal und Spanien rechnen die Experten deshalb mit bis zu 45 Grad. In Teilen Südspaniens werden sogar bis zu über 50 Grad erwartet. Dieser Wert wäre ein trauriger Rekord. Denn der bisher höchste gemessene Wert liegt bei 48 Grad am 10.07.1977 in Griechenland

Hitzewelle in Finnland und Schweden

Die Temperaturen im Norden Europas nähern sich neuen Rekordwerten. Die finnischen Wetterbehörden meldeten für Sonntag 33,5 Grad in Kevo, im äußersten Norden des Landes. Dies ist die höchste gemessene Temperatur in der Region seit 1914. Der Juni war landesweit bereits der heißeste Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1844. Im benachbarten Schweden verzeichnete die Hauptstadt Stockholm den dritten Hitzerekord für den Monat Juni in Folge.

Temperaturen bis 34 Grad am Polarkreis

In Norwegen verzeichnete das meteorologische Institut am Sonntag in Saltdal, in einem Bezirk nahe dem Polarkreis, mit 34 Grad die höchste Temperatur, die in diesem Jahr im ganzen Land gemessen wurde. Das sind 1,6 Grad weniger als der absolute Temperaturrekord des Landes. An mehreren Orten in Norwegen gab es zuletzt "tropische Nächte", in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad fiel.

In Kanada bis zu 50 Grad

Vergangene Woche hatte Kanada bereits einen Hitzerekord aufgestellt, mit Temperaturen von fast 50 Grad im Schatten. Einem im Mai veröffentlichten Bericht zufolge vollzieht sich die Klimaerwärmung in der Arktis derzeit dreimal schneller als auf dem Rest des Planeten. Der Anstieg fällt noch schneller aus als bisher angenommen und ein Ende ist nicht in Sicht.

Hitzewelle in Deutschland: Drohen auch hier Rekordwerte?

Deutschland bleibt nach Auskunft des Wetter-Portals weitgehend verschont. Für die kommenden 10 bis 14 Tage sagen die Meteorologen normales Sommerwetter voraus mit gelegentlichen Regenschauern und Temperaturen um die 25 Grad. Im Westen des Landes soll es etwas kühler werden, im Osten etwas heißer.