Nachdem es in den vergangenen anderthalb Wochen immer wieder heftige Unwetter mit Gewittern, Starkregen und Hagel in weiten Teilen Bayerns und Baden-Württembergs gegeben hat, hatte sich die Wetterlage zum Ende der Woche hin entspannter und freundlicher gezeigt. Doch in der Nacht hat es in Teilen Bayerns und Baden-Württembergs bereits wieder geregnet. Und es drohen offenbar neue Gewitter.

Gewitterneigung deutlich zunimmt.“ So schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf seiner Homepage : „Tiefausläufer führen in einer südwestlichen Strömung feuchte und warme Luft nach Deutschland in der diedeutlich zunimmt.“

Unwetter in Bayern und BW? Das schreibt der DWD

Weiter heißt es in dem Bericht des DWD mit Blick auf die Wetterentwicklung am Sonntag: „Heute früh im Westen Gewitter mit Starkregen (...). Heute tagsüber von Westen und Südwesten auf die Mitte übergreifend vermehrt Gewitter mit Starkregen bis 25 l/qm in kurzer Zeit, kleinkörnigem Hagel und stürmischem Böen bis 70 km/h (Bft 8).“

Unwetter sind demnach - in Verbindung mit Starkregen mit über 25 l/qm und ab dem späten Nachmittag auch mit mehr als 40 l/qm innerhalb weniger Stunden - nicht ausgeschlossen. In der Nacht zum Montag soll es dann vor allem im Süden noch längere Zeit teils kräftige Schauer und Gewitter mit Unwettergefahr durch heftigen Starkregen geben, die anfangs noch von Hagel und Sturmböen begleitet werden können.

Gewitter in Bayern am Sonntag vor allem in Alpennähe

Nach einer verregneten Woche in Bayern ist weiterhin mit örtlichen Gewittern zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Am Samstag war es aber erst einem überwiegend sonnig mit Höchsttemperaturen zwischen 22 Grad in den östlichen Mittelgebirgen und 28 Grad am unteren Main. Nach örtlichem Regen in der Nacht zu Sonntag sind besonders in Südschwaben den Meteorologen zufolge Gewitter mit Starkregen, starkem Wind und Hagel möglich.

Am Sonntagnachmittag soll es laut Deutschem Wetterdienst im Westen sowie in Alpennähe häufig gewittern, sporadisch auch im Osten Bayerns. Dabei sind Unwetter mit heftigem Starkregen, Böen bis zu 75 Kilometer pro Stunde und zwei Zentimeter große Hagelkörner möglich. Die Temperaturen für Sonntag liegen zwischen 22 bis 27 Grad. Für den Start in die Woche sagen die Meteorologen Sonne und Wolken mit nur noch vereinzelten Schauern und Gewittern vorher.

Unwetter in Baden-Württemberg führen zu Ernteausfällen

Die Unwetter der vergangenen Tage haben vielen Bauern die Ernte regelrecht verhagelt. Landwirte in den Kreisen Esslingen, Reutlingen, Tübingen und Zollernalb müssen nach Angaben des Landesbauernverbands bis zu 100 Prozent von ihrem Mais, Getreide und ihren Kartoffeln abschreiben. In den Landkreisen Calw und Freudenstadt ist der zweite Schnitt im Grünland wegen Starkregens nicht mehr möglich. Damit ist die Versorgung der Kühe betroffen. Nicht alle Landwirte hätten eine Hagelversicherung, erläuterte Vize-Hauptgeschäftsführer Horst Wenk am Mittwoch in Stuttgart. „Wir raten aber dazu, weil das Wetter immer unkalkulierbarer wird.“