Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat weitere Corona-Verschärfungen angekündigt. Doch viele Menschen in Baden-Württemberg fragen sich angesichts der zahlreichen neuen Regeln, was aktuell gilt. Welche Warnstufe ist in Kraft getreten und welche Auswirkungen haben die einzelnen Stufen im Warnsystem eigentlich? Einen Überblick zur aktuellen Alarmstufe und deren Zusammenhang zur Hospitalisierungsrate gibt es hier.

Wie hoch ist die Hospitalisierungsrate und Intensivbetten-Belegung in BW aktuell?

Laut des aktuellen Berichts des Landesgesundheitsamts BW liegt die Hospitalisierungsrate am Sonntag, 28.11.2021 bei 5,94. Der Wert in Baden-Württemberg entspricht in etwa dem aktuellen Bundesdurchschnitt.

Dem Bericht zufolge liegen 617 Covid-Patienten aktuell auf Intensivstationen .

aktuell auf . Laut DIVI-Intensivregister werden davon aktuell 324 Patienten beatmet.

2000 Intensivbetten sind derzeit belegt.

81 Covid-spezifische Intensivbetten sind noch frei.

Welche Corona-Regeln gelten in BW je nach Hospitalisierungsrate?

Die Hospitalisierungsinzidenz spielt eine wesentliche Rolle für die Beurteilung des Infektionsgeschehens. Bei Überschreitung der Grenzwerte 3, 6 und 9 können die Bundesländer schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verhängen. Die aktuelle Zahl der Klinikeinweisungen ist allerdings in der Regel höher als in der Hospitalisierungsinzidenz ausgewiesen. Die vollständigen Werte liegen oft erst nach ein bis zwei Wochen vor. In Baden-Württemberg gibt es derzeit vier Stufen in einem Warnsystem.

Hospitalisierungsrate und Intensivbetten-Belegung in der Basisstufe

In Baden-Württemberg gilt die Basisstufe solange die Hospitalisierunginzidenz unter 1,5 liegt und nicht mehr als 249 Intensivbetten mit Covid-Fällen belegt sind.

Hospitalisierungsrate und Intensivbetten-Belegung in der Warnstufe

Die Warnstufe wird in Baden-Württemberg ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an zwei aufeinander folgenden Tagen den Wert von 1,5 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg den Wert von 250 erreicht oder überschreitet. Die Folgen für Ungeimpfte: In einigen Bereichen gilt die 3G-Regel samt PCR-Testpflicht und erste Kontaktbeschränkungen.

Hospitalisierungsrate und Intensivbetten-Belegung in der Alarmstufe

Die Alarmstufe tritt in Kraft, sobald die Hospitalisierungsinzidenz an zwei aufeinande rfolgenden Tagen den Wert von 3 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg den Wert von 390 erreicht oder überschreitet. Welche Konsequenzen hat das? Es gilt neben Kontaktbeschränkungen die 2G-Regel als Teilnahme- und Zutrittsverbot in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens.

Hospitalisierungsrate und Intensivbetten-Belegung in der Alarmstufe 2

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz in Baden-Württemberg hat aktuell den Grenzwert von 6 eingelieferten Corona-Patienten in Krankenhäusern je 100.000 Einwohner binnen einer Woche überschritten. Die Hospitalisierungsrate liegt also über dem Wert 6. Das ist eines der Kriterien für die neue Alarmstufe II mit verschärften Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie. Ein anderes Kriterium ist, wenn die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen im Südwesten über 450 liegt. Das tut sie schon seit 21.11.2021.

Welche Warnstufe gilt aktuell in Baden-Württemberg? Alarmstufe 2 in Kraft