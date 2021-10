Lange zeigte sich der Herbst von seiner schönen Seite

Mit Sturmtief „Ignatz“ naht der erste kräftige Herbststurm des Jahres. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für morgen, am Donnerstag, mit Sturmböen. An exponierten Lagen wie der Nordseeküste und in den Hochlagen des Harzes seien auch orkanartige Böen mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 110 Kilometern pro Stunde möglich, sagte eine DWD-Meteorologin am Mittwoch.

Sturmtief „Ignatz“ werde voraussichtlich ab dem frühen Donnerstagmorgen Niedersachsen im Südwesten erreichen und dann weiter gen Osten ziehen.

Laut DWD: Starke Böen und Sturm-Wetter am Donnerstag

Unwetterwarnung Deutschland: Wo herrscht Orkan?

Auf dem Brocken könne der Sturm gar Orkanstärke erreichen. Das gilt auch für Gipfel wie den Feldberg im Schwarzwald oder den Fichtelberg. Dort seien Orkanböen bis 120 Stundenkilometer möglich. Für die niedersächsische Nordseeküste wird ab Donnerstag zudem eine Reihe leichter Sturmfluten erwartet.

Warnung des DWD vor Unwetter: Verkehrsbehinderungen möglich

Auf Twitter warnte der DWD vor einzelnen umstürzenden Bäumen. Die kommende Sturmfront sei zwar keine "großflächige Unwetterlage", aber viele Bäume seien derzeit noch voller Laub, erklärte der Wetterdienst. Dadurch könnten sie "vereinzelt" umstürzen oder größere Äste verlieren. Erste Städte zogen bereits Konsequenzen. So kündigte Hannover die Schließung aller Parks und Friedhöfe für den Donnerstag an. Auch Zoos in der Hauptstadt Berlin bleiben zu.

Es müsse mit Verkehrsbehinderungen durch umgestürzte Bäume gerechnet werden, erklärte DWD-Meteorologe Tobias Reinartz am Mittwoch.

Wetter-Vorhersage: Am Donnerstag, 21. Oktober wird Sturm Ignatz erwartet

Tief Ignatz. Den Wetter-Vorhersagen von Sturm in diesem Herbst. Windböen mit einem Tempo von 100 km/h seien möglich. Schon am Mittwoch, 20.10., soll es demnach immer windiger werden, bevor sich in der Nacht zum Donnerstag, 21.10., dann ein kräftiges Sturmtief nähert. Den Westen von Deutschland wird es voraussichtlich am Donnerstagvormittag erreichen. Schwere Sturmböen mit rund 100 Stundenkilometern seien in Schauer- und Gewitternähe nicht auszuschließen. Im Laufe des Tages soll der Sturm auch die Osthälfte von Deutschland erreichen. Das bislang recht angenehme Herbstwetter wird verdrängt von. Den Wetter-Vorhersagen von wetteronline.de zufolge droht Deutschland der erstein diesem Herbst.mit einem Tempo von 100 km/h seien möglich. Schon am, soll es demnach immer windiger werden, bevor sich in der Nacht zum, dann ein kräftigesnähert. Den Westen von Deutschland wird es voraussichtlich am Donnerstagvormittag erreichen. Schweremit rund 100 Stundenkilometern seien in Schauer- und Gewitternähe nicht auszuschließen. Im Laufe des Tages soll der Sturm auch die Osthälfte von Deutschland erreichen.

Für hohe Mittelgebirgslagen sagen die Experten sogar schwere Sturm- bis orkanartige Böen bis 110 Stundenkilometer voraus. Auf exponierten Gipfeln wie dem Brocken, dem Feldberg im Schwarzwald oder dem Fichtelberg sind Orkanböen bis 120 Stundenkilometer möglich

Hohe Windgeschwindigkeiten erwartet: Droht ein Orkan in Deutschland?

Böen mit bis zu 110 Kilometern pro Stunde, in höheren Lagen sogar bis zu 150 Kilometern pro Stunde. Gerade in der Nacht zum Donnerstag soll es windig werden – die Rede ist teils von „orkanartigem Sturm“. Es könne zu Problemen durch Sturmschäden kommen. Behinderungen auf den Straßen und im Bahnverkehr sind also nicht ausgeschlossen. Der Grund dafür könnte das viele Laub auf den Bäumen sein, dass sie anfälliger macht zu brechen. Wälder sollte man in so einem Fall also unbedingt meiden. Auf dem Wetterkanal Wetter.net warnt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vor einer „sehr turbulenten Wetterwoche“ mit orkanartigenmit bis zu 110 Kilometern pro Stunde, in höheren Lagen sogar bis zu 150 Kilometern pro Stunde. Gerade in der Nacht zumsoll eswerden – die Rede ist teils von „“. Es könne zu Problemen durch Sturmschäden kommen. Behinderungen auf den Straßen und imsind also nicht ausgeschlossen. Der Grund dafür könnte das viele Laub auf densein, dass sie anfälliger macht zu brechen.sollte man in so einem Fall also unbedingt meiden.

Kachelmannwetter: Update zum Sturm am Donnerstag

Die Vorhersage zur Sturmlage am Donnerstag hat sich nun auch bei „Kachelmannwetter“ verändert. „Die Wettermodelle verschärfen die Lage etwas, es drohen auch Windgeschwindigkeiten um 100 km/h“, heißt es etwa im Kurznachrichtendienst Twitter.

Laut Meteorologe Fabian Ruhnau gibt es speziell Richtung Nordrhein-Westfalen eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass sich ein einzelner Tornado bilden kann. Grund zur Panik gebe es jedoch nicht.

Flächig in Deutschland werden Windgeschwindigkeiten von 70 bis 80 Kilometern pro Stunde erreicht. Auf exponierten Gipfel, wie etwa auf dem Brocken im Harz, könnte es Windgeschwindigkeiten von 120 km/h geben. Der Wetter-Experte spricht von einer „ziemlich scharfen Sturmlage“, jedoch von nichts ungewöhnlichem oder gar dramatischem.

Alarmstufe Rot in einigen Kreisen in Deutschland – vor allem im Südwesten

Mit Blick auf die aktuelle Warnkarte des DWD herrscht für einigen Gebiete im Süden eine Unwetterwarnung vor Orkanböen. In Baden-Württemberg gilt die Unwetterwarnung für folgende Landkreise:

Kreis Breisgau-Hochschwarzwald und Stadt Freiburg

Schwarzwald-Baar-Kreis

Ortenaukreis

Kreis Freudenstadt

Kreis Emmendingen

Kreis Waldshut

Kreis Lörrach

In Bayern gilt für folgende Landkreise ebenfalls eine Unwetterwarnung vor Orkanböen:

Kreis und Stadt Hof

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Bad Kissingen

Kreis Wunsiedel

Kreis Tirschenreuth

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Neustadt an der Waldnaab

Kreis Schwandorf

Kreis Cham

Kreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing

Kreis Regen

Kreis Deggendorf

Kreis Freyung-Grafenau

Unwetterwarnung: Berlin und Brandenburg bereiten sich auf Sturm „Ignatz“ vor

Ein Sturm soll am Donnerstag und Freitag auch über Berlin und Brandenburg fegen. Parks und Zoo schließen und es gibt die Warnung, öffentliche Grünanlagen zu meiden.

Der Deutsche Wetterdienst warnte wegen des Sturmtiefs „Ignatz“ für diese Tage ausdrücklich vor herabstürzenden Ästen und empfahl, das Haus am besten nicht zu verlassen. Bis zu 100 Kilometer pro Stunde könnten die Windgeschwindigkeiten in Berlin und Brandenburg nach den Angaben vom Mittwoch dann erreichen, in Gewitternähe sogar bis zu 110 Kilometern pro Stunde.

Deutscher Wetterdienst: Warnung vor Sturmböen in Nordrhein-Westfalen