In ganz Deutschland kann es heute, am 21. Oktober, zu Einschränkungen im Bahnverkehr kommen.

eingeschränkt. Alle Infos zu betroffenen Strecken und Alternativen bei der Deutschen Bahn hier im Überblick

Die Deutsche Bahn stellte am Donnerstag in Folge der Sturmlage den Fernverkehr in Nordrhein-Westfalen ein. Die Maßnahme sei vorübergehend aufgrund von Unwetterschäden erfolgt, teilte die Bahn mit. Alle Verbindungen von und nach Nordrhein-Westfalen seien unterbrochen. Dies galt etwa für die Strecken nach Hamburg, Hannover, Kassel und Frankfurt am Main.

Zugausfälle in NRW wegen Unwetter – Fernverkehr eingestellt

Wegen Unwetterschäden wurde der Fernverkehr in NRW vorübergehend komplett eingestellt. Das schreibt die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite zu aktuellen Verkehrsmeldungen . Dadurch gebe es derzeit (Stand 11.00 Uhr) keine Reisemöglichkeiten mit dem Fernverkehr von/nach NRW Richtung Hamburg, Hannover, Kassel-Wilhelmshöhe und Frankfurt(Main). Die ICE-Züge von/nach Amsterdam und von/nach Brüssel fallen komplett aus.

Zugausfälle NRW: Alternativen der Deutschen Bahn

Wer in Richtung Amsterdam fahren möchte, hat laut Deutscher Bahn die Möglichkeit, die IC-Verbindungen zu nutzen. Die Züge fahren zweistündlich zwischen Hannover Hbf und Amsterdam. Ab Hannover bestehen Verbindungen in Richtung Frankfurt (Main), Nürnberg, Leipzig und München. Nicht vom Unwetter betroffen sind laut DB aktuell die IC-Züge Berlin – Hannober – Osnabrück – Bad Dentheim – Amsterdam.

Bahnverkehr aktuell: in NRW fallen ICE-Züge aus – Berlin, Köln, Frankfurt, Düsseldorf

Weitere Einschränkungen in Nordrhein-Westfalen betreffen aktuell auch folgende Zugverbindungen:

ICE-Züge zwischen Berlin – Hannover – Düsseldorf – Köln fallen aus

ICE-Züge zwischen Würzburg – Nürnberg fallen aus

ICE-Züge zwischen Köln – Frankfurt fallen aus

ICE-Züge zwischen Dresden – Hannover fallen aus

Unwetter heute: Störung im Regionalverkehr Nordbaden, Rheinland-Pfalz und Saarland

Der Deutsche Wetterdienst (dwd.de) warnt vor Unwetter: Das betrifft auch die Deutsche Bahn. Aufgrund von Unwetterschäden kommt es in Rheinland-Pfalz, Nordbaden und im Saarland zu starken Einschränkungen im Nahverkehr der Deutschen Bahn, schreibt die Bahn in ihren aktuellen Verkehrsmeldungen. Dadurch müssen einzelne Züge entfallen oder verspäten sich teilweise erheblich.

Aktuell behindert ein umgestürzter Baum im Gleis den Zugverkehr im Pfalznetz. Die Pfalznetze werden ab sofort eingestellt.

Ein Ersatzverkehr wird laut Deutscher Bahn eingerichtet.

Aktuell bestehende Streckenstörungen durch das Unwetter auf folgenden Strecken:

Pirmasens Hbf - Schopp - Kaiserslautern

Pirmasens Nord - Landau (Pfalz) Hbf

Pirmasens Nord - Zweibrücken - Rohrbach (Saar)

Hochspeyer - Enkenbach - Bad Kreuznach - Bingen (Rhein) Hbf

Kaiserslautern Hbf - Eselsfürth - Enkenbach

Landstuhl - Kusel

Kaiserslautern Hbf - Lauterecken-Grumbach

Landau (Pfalz) Hbf - Winden (Pfalz) - Kandel - Wörth (Rhein)

Züge fallen wegen Sturm aus: Das gilt für die Tickets

„Alle Fahrgäste, die ihre für den 21.10.2021 geplante Reise aufgrund des Sturmtiefs verschieben möchten, können ihr bereits gebuchtes Ticket für den Fernverkehr ab sofort bis einschließlich 7 Tage nach Störungsende flexibel nutzen,“ teilt die Deutsche Bahn mit. Sitzplatzreservierungen seien kostenfrei umtauschbar.