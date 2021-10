Der Herbst zeigt sich mehr und mehr von seiner unangenehmen Seite

In ganz Deutschland können durch Sturmtief Hendrik und Ignatz starker Wind, Sturm und sogar orkanartige Böen auftreten

und Ignatz starker Wind, Sturm und sogar orkanartige Böen auftreten Der Deutsche Wetterdienst ( DWD ) meldet für Nordrhein-Westfalen für Mittwoch, 20.10, Windböen und örtliche Gewitter

) meldet für Nordrhein-Westfalen für Mittwoch, 20.10, Windböen und örtliche In der Nacht zu Donnerstag, 21.10., wird es noch ungemütlicher

Sturm Ignatz erreicht NRW

erreicht Wo und wann drohen in Nordrhein-Westfalen schwere Sturmböen oder sogar ein Orkan?

Unwetterwarnung in NRW: Starke Sturm- und Orkan-Böen erwartet

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch, 20.10.21 (Stand 14.28 Uhr) mitteilt, gibt es regionale Warnungen vor stürmischen Böen. Ab Mitternacht zum Donnerstag, 21.10.21, soll laut Deutschem Wetterdienst ein Sturm aufkommen. Dann sind schwere Sturmböen und sogar orkanartige Böen möglich. Das gilt für das Bergland und in Gewitternähe.

Wo in NRW gibt es eine Warnung vor Sturmböen und Sturm?

Da in höheren Lagen schwere Sturmböen auftreten, sind unter anderem das Aachener Land und Bergische Land betroffen. Doch für das ganze Bundesland gilt: „Da kann man für keine Region in NRW Entwarnung geben“, so Ines von Hollen, Meteorologin beim DWD.

Sturmwarnung NRW: Gibt es neben Sturm auch einen Orkan?

In der Nacht zu Donnerstag, 21.10.21, kommt ein Sturm über Nordrhein-Westfalen auf. Laut DWD liegen die Windgeschwindigkeiten der Sturmböen dann bei 85 km/h. Auf der Beaufortskala entspricht das Stärke 9. Im Bergland und teils auch im Flachland drohen schwere Sturmböen, mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern (Stärke 10). Dort, wo es Gewitter und Schauer gibt – außerdem im Bergland – sind orkanartige Böen mit bis zu 110 Stundenkilometern möglich.

Im Laufe des Donnerstagnachmittags soll der Sturm dann wieder langsam nachlassen.

