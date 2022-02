Deutschland stehen stürmische Tage bevor. Gleich mehrere Unwetterfronten ziehen über das Land hinweg. Die Sturmtiefs tragen die Namen Ylenia und Zeynep.

Wo gibt es Unwetterwarnungen mit Sturm, Orkan und Gewitter?

mit Sturm, Orkan und Gewitter? Wie sieht die aktuelle Wetterlage aus?

aus? Welche Vorsichtsmaßnahmen werden empfohlen?

werden empfohlen? Hat der Sturm schon Schäden angerichtet?

Alle Infos gibt es bei uns im Liveticker zum Unwetter:

Wie stark werden Ylenia und Zeynep wirklich?

Update: 16.02.22, 19.08 Uhr

Sturm Ylenia am Donnerstag durchaus ein heftiger Wintersturm, aber entgegen allen Unkenrufen kommt Ylenia, zumindest in der Fläche, nicht an Lothar, Kyrill, Xynthia oder Niklas, die mächtigen und verheerenden Orkane der vergangenen Jahrzehnte, heran. Die Entwicklung von Sturm Zeynep ist noch unsicher. Vom lauen Lüftchen bis zum Top 10 Orkan ist noch alles möglich. Laut den Meteorologen von wetteronline.de wirdam Donnerstag durchaus ein, aber entgegen allen Unkenrufen kommt Ylenia, zumindest in der Fläche, nicht an, die mächtigen und verheerenden Orkane der vergangenen Jahrzehnte, heran. Die Entwicklung vonist noch unsicher. Vom lauen Lüftchen bis zum Top 10 Orkan ist noch alles möglich.

Auch in Oberfranken fällt die Schule aus

Update: 16.02.22, 18.45 Uhr

Wegen der vorhergesagten orkanartigen Böen entfällt in Teilen Oberfrankens am Donnerstag der Unterricht. Das gilt zunächst für Stadt und Landkreis Coburg sowie für die Landkreise Kronach, Kulmbach und Wunsiedel im Fichtelgebirge, wie die Behörden am Mittwochabend mitteilten. Das Landratsamt Kronach verwies auf den Deutschen Wetterdienst (DWD), der für Donnerstag vom Aufenthalt im Freien abriet.

Vor dem Betreten von Parks und Wäldern wird gewarnt

Update: 16.02.22, 18.35 Uhr

Vielerorts warnten die Behörden insbesondere vor dem Betreten von Parkanlagen und Wäldern, so etwa in den Millionenstädten Berlin und Hamburg. Feuerwehren gingen bundesweit in erhöhte Alarmbereitschaft und stellten sich auf zahlreiche Sturmeinsätze ein. So wurden etwa in Sachsen Wochenmärkte abgesagt. In Berlin beispielsweise bleiben Zoo und Tierpark aus Sicherheitsgründen am Donnerstag geschlossen.

Ein Schild am Zoo in Berlin weist auf die Schließung wegen des angekündigten Sturms hin.

Was Sturmböen für den Flugverkehr bedeuten

Update: 16.02.22, 18.24 Uhr

Auch der Berliner Flughafen BER hat sich angesichts des erwarteten schweren Sturms vorbereitet. „Wir stellen sicher, ob bei allen Gepäckwagen die Bremsen angezogen sind, ob keine Pylonen mehr rumstehen und alles abgedeckt ist, was rumfliegen könnte“, sagte Flughafensprecher Jan-Peter Haack. Vorausgesagte Flugausfälle oder Einschränkungen im Flugverkehr gebe es derzeit nicht, vielmehr müsse die Lage ständig überwacht und bewertet werden. „Für den Luftverkehr sind starke Windböen aber deutlich problematischer als die reine Windgeschwindigkeit.“ Starker Wind, der konstant aus einer Richtung komme, könne ausgesteuert werden, aber bei starken Böen aus verschiedenen Richtungen werde es schwieriger. „Im Zweifelsfall entscheidet immer die Kapitänin oder der Kapitän“, sagte der Flughafensprecher.

Warnung vor Sturm Ylenia

Update: 16.02.22, 17.28 Uhr

Zwei Orkantiefs haben Kurs auf Deutschland genommen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach gab für Mittwochabend bis Donnerstagabend Unwetterwarnungen hauptsächlich für die nördliche Hälfte des Landes heraus.

Noch am Abend sollte der Wind von Tief „Ylenia“ mächtig aufdrehen, teils könnte er Orkanstärke erreichen. Behörden mahnten zur Vorsicht wegen umstürzender Bäume, Feuerwehren und andere Helfer prüften ihre Einsatzgeräte. Wie in Nordrhein-Westfalen dürfen auch in mehreren Regionen Niedersachsens Schülerinnen und Schüler am Donnerstag wegen der Wetter-Gefahren zu Hause bleiben, auch andere Bundesländer reagierten am Mittwoch mit entsprechender Vorsicht.

„Es fängt im Nordwesten an und zieht dann Richtung Südosten bis etwa zur Mitte Deutschlands“, erklärte DWD-Meteorologe Adrian Lyser. Es seien Böen mit einem Tempo bis zu 120 Stundenkilometer möglich. In einigen Regionen - etwa im Harz - gingen die Vorhersagen sogar darüber hinaus. Dort machten die Böen Fußgängern schon am Mittwoch Probleme. Auch im Süden Deutschlands trafen die Behörden Schutzvorkehrungen.

Orkantief Zeynep: So geht es am Freitag weiter

Update: 16.06.22, 17.00 Uhr

Ab Donnerstagnachmittag lässt der Wind von Tief „Ylenia“ laut DWD zwar langsam nach. Die Verschnaufpause dürfte jedoch nur kurz sein. Bereits für Freitagmittag wird das nächste Orkantief - „Zeynep“ genannt - von den Britischen Inseln kommend erwartet.

Laut DWD wird wahrscheinlich wieder vor allem die nördliche Hälfte betroffen sein. Doch die Prognosen seien hierbei nicht ganz sicher: „Die Modelle haben da immer noch sehr unterschiedliche Simulationen“, sagte der Pressesprecher und Meteorologe Andreas Friedrich am Mittwoch. Die Wetterlage sei sehr dynamisch.

Sturmfluten an der Nordseeküste befürchtet

Update: 16.02.22, 16.45 Uhr

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnte für die Nordseeküste vor der Gefahr einer Sturmflut in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. An der nordfriesischen Küste und im Weser- und Elbegebiet wird das Hochwasser ein bis 1,5 Meter höher sein als normal, wie das BSH am Mittwochmorgen mitteilte.

Im Hamburger Elbegebiet erreiche es Werte, die 1,5 bis zwei Meter höher als das mittlere Hochwasser lägen. Die Sturmflutgefahr besteht bis etwa 5.00 Uhr am Donnerstagmorgen. Die Wyker Dampfschiffs-Reederei kündigte an, dass die Fahrten zwischen Schlüttsiel in Nordfriesland und den Halligen am Donnerstag nicht stattfinden. An der Nordseeküste spricht man von einer Sturmflut, wenn das Hochwasser mindestens 1,5 Meter höher als normal aufläuft.

Sturm und Bahn: Das gilt für Tickets

Update: 16.02.22, 16.01 Uhr

Die Deutsche Bahn teilte mit, dass für den Zeitraum Donnerstag/Freitag Kulanzregelungen für die Gültigkeit bereits gekaufter Fernverkehrstickets gelten würden. Möglich seien eine flexiblere Nutzung über mehrere Tage oder kostenfreie Stornierungen. In einigen Regionen im Norden wurden erste Zugverbindungen gestrichen . Zudem hieß es aus Mecklenburg-Vorpommern, dass Züge zum Teil mit verminderter Geschwindigkeit fahren würden, so dass es zu Verspätungen kommen könne. Weitere Infos zu den Rechten von Bahnreisenden bei Unwettern gibt es in diesem Text

Sturmwarnung in Baden-Württemberg

Unwetter in Bayern

In NRW fällt am Donnerstag die Schule aus