Nach Sturm Ylenia wird Orkan Zeynep in Deutschland erwartet. Ab Freitag, 18.02.2022, soll er hier wehen. Wie ist die Unwetterlage aktuell in Bayern, Baden-Württemberg und in ganz Deutschland? Alle Infos gibt es hier im Liveticker:

Vorsicht, Orkan Zeynep im Anmarsch - Feuerwehr warnt vor Gefahr durch Sturm

Update: 18.02.22, 7.56 Uhr: Tipps der Feuerwehr, um den Sturm Zeynep unbeschadet zu überstehen: Um Schäden und Unfälle durch den bevorstehenden Orkan zu vermeiden, sollten Bürgerinnen und Bürger entsprechende Vorbereitungen treffen. „Alles, was auf der Terrasse ist, was nicht niet- und nagelfest ist, am besten reinholen, in die Garage stellen“, sagte Christopher Rehnert, Leiter der Feuerwehr Lüdenscheid, am Freitagmorgen im ARD-„Morgenmagazin“. Blumenkästen oder andere Gegenstände sollten von Balkonen entfernt werden.

Aktuell keine Spaziergänge, rät Rehnert. Vor allem sollte man nach einem heftigen Sturm Ausflüge in den Wald meiden, da dort abgebrochene Äste herunterfallen könnten. „Die Stunden und die Tage danach können immer noch gefährlich sein.“

Schwerpunkt der neuen Sturm- beziehungsweise sogar Orkanlage sei vom Freitagnachmittag bis Samstagfrüh die Nordhälfte Deutschlands, sagen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) voraus. Betroffen seien Teile der Länder Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Thüringen und Sachsen, hieß es am Donnerstagabend.

Wann und wie stark wird Sturm Zeynep in Bayern erwartet?

Update: 18.02.22, 7.42 Uhr: Das nächste Sturmtief „Orkan Zeynep“ wird auch über Bayern hinweg ziehen. Doch wann und wie stark? Die höchsten Windgeschwindigkeiten werden im Freistaat am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Das Sturmtief erreicht Bayern demnach erst im Nordwesten und zieht dann in Richtung Alpen.

Zunächst soll es der Prognose nach in Bayern bei Temperaturen zwischen 8 und 16 Grad oft stark bewölkt werden, vor allem nördlich der Donau könne es regnen. Am Nachmittag soll der Wind dann langsam auffrischen. Von Abend an werden dann von Nordwest nach Südost Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 75 und 100 Stundenkilometern erwartet, auf den Bergen kann der Wind auch noch stärker wehen. In Franken werden vereinzelt auch im flachen Land orkanartige Böen bis 115 Stundenkilometer erwartet. In der zweiten Hälfte der Nacht zum Samstag soll der Wind dann etwas abflauen, der DWD rechnet mit Böen zwischen 55 und 70 Stundenkilometern. Wie „Ylenia“ trifft auch „Zeynep“ nördlichere Bundesländer wohl stärker.

Wann und wo weht Orkan Zeynep am stärksten?

Update: 18.02.22, 6.56 Uhr: Das neue Sturmtief „Zeynep“ löst „Ylenia“ ab. Von Westen her nähere sich das neue Orkantief Deutschland. Die ersten Sturmböen erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits am späten Nachmittag. Am Abend und zu Beginn der Nacht auf Samstag, den 19.2. nehme der Wind weiter zu und erreiche Böen zwischen 90 und 110 Stundenkilometern. Stellenweise seien Orkanböen um 120 Stundenkilometern nicht ausgeschlossen. Im Bergland gebe es voraussichtlich von Freitagabend bis Samstagmorgen Orkanböen zwischen 120 und 140 Stundenkilometern. Auf freien Gipfellagen seien extreme Orkanböen bis zu 170 Stundenkilometer nicht ausgeschlossen. In der zweiten Nachthälfte lasse der Wind dann deutlich nach.

So heftig wird Orkan Zeynep: Sturmflut, Zugausfälle & Co.

Update: 18.02.22, 6.28 Uhr: Erst gestern hatte Sturmtief extreme Orkanböen von über 140 Stundenkilometer auftreten. Orkantief „Zeynep" kommt von der Nordsee her. Schwerpunkt ab heute Nachmittag ist die Nordhälfte Deutschlands, heißt es vom Deutschen Wetterdienst. Die Deutsche Bahn erwartet bis einschließlich Samstag, 19.02., Verspätungen und Zugausfälle. An der Nordseeküste wird wieder vor Sturmflut gewarnt. Erst gestern hatte Sturmtief Ylenia in Deutschland getobt und für zahlreiche Einsätze, Ausnahmezustände und sogar ein Todesopfer gesorgt. Jetzt zieht mit „Zeynep" schon das nächste Sturmtief heran, das ab heute Nachmittag Wind mit Orkanstärke bringt.

Wetterdienst sagt Sturm und Orkan für die nächsten Tage voraus

Update: 18.02.22, 6.00 Uhr: Auch nach dem Sturmtief am Donnerstag wird es nicht ruhiger in Bayern, Baden-Württemberg und dem Rest Deutschlands. Der : Auch nach dem Sturmtief am Donnerstag wird es nicht ruhiger in Bayern, Baden-Württemberg und dem Rest Deutschlands. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für den Süden des Landes am Freitag, 18.02.22, im Tagesverlauf zunehmend auflebender Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen, abends Sturmböen voraus. Im Bergland erwarten die Experten abends schwere Sturmböen, auf Schwarzwaldgipfeln sogar orkanartige Böen. Und sehen auch die Vorhersagen für die Tage danach aus. Auch am Samstag und Sonntag erwarten die Meteorologen starken Wind mit Böen bis zur Orkanstärke.

Nach Sturm: Bahnverkehr bis mindestens Samstag gestört

Update: 18.02.22, 5.45 Uhr: Wegen des Sturms dauern die Zugausfälle im Fernverkehr der Deutschen Bahn im Norden Deutschlands deutlich länger als zunächst angekündigt. Der Zugverkehr sei voraussichtlich bis Samstag „bundesweit beeinträchtigt“, schrieb die Bahn am Donnerstag auf Twitter. In der Nordhälfte des Landes würden am Donnerstag „in weiten Teilen bis Betriebsschluss keine Züge“ fahren.

Das gelte besonders für den Fernverkehr von und nach Hamburg. Welche Fernstrecken am Freitag und am Samstag weiterhin ausfallen würden, lasse sich nicht sicher sagen, sagte ein Sprecher in Berlin am Nachmittag. „Es ist schwierig und nicht genau vorherzusagen, wie der Tag morgen aussieht.“

Ylenia und Zeynep: Warum heißen die Stürme eigentlich so?

Update: 18.02.22, 5.30 Uhr: „Xandra“, „Ylenia“ und „Zeynep“ heißen die drei Tiefdruckgebiete, die zum Teil mit Sturmstärke hintereinander über Deutschland ziehen. Vergeben werden die Namen für Hoch- und Tiefdruckgebiete vom Verein Berliner Wetterkarte zusammen mit dem Institut für Meteorologie der Freien Universität Berlin (FU) im Rahmen der Aktion Wetterpate.

Für die Auswahl der Namen kann sich jeder bewerben. Ein Hoch kostet 360 Euro, ein Tief 240 Euro. Hochdruckgebiete haben eine deutlich längere Lebensdauer und bleiben daher länger auf den Wetterkarten sichtbar, heißt es zur Begründung. Im Jahr werden etwa 50 Hochs und 130 Tiefs getauft. In geraden Jahren bekommen die Tiefs weibliche, in ungeraden Jahren männliche Namen.

Der Sturm „Ylenia“ war von einer Frau mit diesem Vornamen getauft worden, wie auf der Internetseite des Vereins zu sehen ist. „Xandra“ hatte eine Sandra getauft und „Zeynep“ ein Julius K. Danach folgen demnächst die Tiefdruckgebiete „Antonia“, „Bibi“ und „Claudia“. Für das Jahr 2022 sind bereits alle Patenschaften vergeben. Namen für 2023 können ab dem 7. September um 2022 um 0 Uhr beantragt werden.