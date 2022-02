Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Das Wetter sei bereits am Mittwoch teils stürmisch, so richtig windig werde es aber ab der Nacht zum Donnerstag. In Deutschland wird in den kommenden Tagen ungemütliches und zunehmend stürmisches Wetter erwartet . „Die Tiefdruckgebiete übernehmen die Wetterregie und bringen neben dichten Wolken und Regen auch viel Wind“, wie der) mitteilte. Das Wetter sei bereits am Mittwoch teils stürmisch, so richtig windig werde es aber ab der Nacht zum

Doch wie wird das Wetter in Bayern am Mittwoch, 16.02., und Donnerstag, 17.02. ?

am Mittwoch, 16.02., und ? Gibt es auch dort Sturm oder wird sogar ein Orkan erwartet?

oder wird sogar ein erwartet? Alle Infos zur Prognose des DWD gibt es hier.

Wetter Bayern: Starker Wind und orkanartige Bören erwartet

Bayern stehen stürmische Tage bevor. Der Deutsche Wetterdienst erwartet in den Kammlagen der Mittelgebirge und Hochlagen der Alpen am Mittwoch kräftige Böen, wie er mitteilte. Der Wind werde im Tagesverlauf von Westen her zunehmen, zum Nachmittag sei auf den Alpengipfeln mit teils orkanartigen Böen mit bis zu 110 Stundenkilometern zu rechnen. Auch im Flachland könne es am Mittwoch zu stürmischen Böen bis zu 70 Kilometern pro Stunde kommen, sagen die Meteorologen voraus. Und eine weitere Zunahme ist zu erwarten: Seinen Höhepunkt wird der Wind den Angaben zufolge am Donnerstag, 17.02.22, erreichen.

Sturm und Orkan in Bayern? Warnung des DWD für Franken und Oberpfalz

Für den Donnerstag, 17.02.22, warnt der DWD vor schweren Sturm- und orkanartigen Böen in Franken und der Oberpfalz. Durch das Bergland werden den Prognosen zufolge zahlreiche Orkanböen wehen. Am Donnerstagabend erwarten die DWD-Experten eine Abschwächung des Windes. Allerdings werde es am Freitag und Samstag voraussichtlich erneut stürmisch, teilten die Meteorologen mit.