In diesem Jahr war es in den vergangenen Wochen bereits immer wieder ziemlich stürmisch. Auch in dieser Woche, besonders in der zweiten Wochenhälfte, soll es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wieder windig werden.

Zwar bleiben die Temperaturen in diesen Tagen eher mild, es kündigen sich aber orkanartige Böen an. Der Sturm beginnt im Süden Deutschlands und verlagert sich ab Donnerstag dann nach Norddeutschland. Wo wird es besonders windig? Alle Infos zum Wetter in dieser Woche:

Sturm in Deutschland: DWD warnt diese Woche vor Orkanböen

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird es am Mittwoch zunächst über der Mitte und dem Süden Deutschlands windig mit verbreiteten Böen um die 70 km/h. Im Bergland sollen Sturmböen oder schwere Sturmböen zwischen 85 und 95 km/h auftreten. Auf den Gipfeln der Mittelgebirge und der Alpen werden Böen zwischen 110 und 130 km/h erwartet. In der Nacht zum Donnerstag frischt der Wind verbreitet auf und erreicht im Flachland bis zu 85 km/h, an den Küsten bis 100, im Bergland 110 km/h. Auf den Gipfeln sind dann Böen von mehr als 120 km/h wahrscheinlich.

Sturm zieht am Donnerstag (17.2.) über NRW nach Norddeutschland

Für den Donnerstag selbst werden aktuell im Flachland von der dänischen Grenze bis an die Alpen Böen zwischen 80 und 100 km/h prognostiziert. An den Küsten und im Bergland sind laut DWD Böen bis 115 km/h wahrscheinlich und die Gipfel können voraussichtlich mit Böen um 150 km/h aufwarten.

Bei der Prognose bis Donnerstag seien sich die führenden Wetterportale einig. Zum Wochenende gehen die Vorhersagen zwar noch etwas auseinander, grundsätzlich bleibt es aber windig. Das derzeit wahrscheinlichste Szenario ist dem Wetterbericht des DWD zufolge: Zwar lässt der Wind in der Nacht zum Freitag etwas nach, aber auch am Freitag und in der Nacht zum Samstag können noch Böen um 80 km/h in den Niederungen und 100 km/h an den Küsten und im Bergland auftreten. Je nach Modell und Region ist auch mehr möglich, allerdings sind die Unterschiede noch groß.